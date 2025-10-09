9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

El movimiento terrorista se comprometió a liberar a las 48 personas que siguen secuestradas, 20 de ellas aún con vida. El intercambio de prisioneros con Israel incluye a Eitan Horn, David y Ariel Cunio, y al fallecido Lior Rudaeff.

Por
Eitan Horn

Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Redes sociales

Como parte del histórico acuerdo de paz con Israel, la organización terrorista Hamás se comprometió a liberar a los 48 rehenes que aún permanecen secuestrados en la Franja de Gaza. Se estima que al menos 20 de ellos siguen vivos, incluidos tres argentinos: Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio.

Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.
Te puede interesar:

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó más de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, tanto israelíes como ciudadanos extranjeros. En total, 21 argentinos fueron tomados como rehenes: 13 ya recuperaron la libertad, cinco fueron asesinados y tres continúan en Gaza.

Uno de ellos es Eitan Horn (38), quien fue secuestrado junto a su hermano Iair (46), liberado el 15 de febrero pasado. Ambos se encontraban en el kibutz Nir Oz, a una distancia de apenas 15 cuadras de la Franja. "Estamos contentísimos de que Iair está de vuelta. Eso no tiene precio. Pero, por otro lado, nos falta un pedazo", aseguró a La Nación el padre de los hermanos, Itzik Horn.

Hermanos horn
Los hermanos Horn, durante su cautiverio juntos en Gaza.

Los hermanos Horn, durante su cautiverio juntos en Gaza.

También serán liberados los hermanos David (35) y Ariel Cunio (28), nacidos en Israel pero de padres argentinos. El mayor fue capturado junto a su esposa y sus hijas mellizas; las tres recuperaron la libertad el 27 de noviembre de 2023. La novia de Ariel, Arbel Yehoud, fue liberada en enero de este año.

Su madre, Silvia Cunio, celebró el acuerdo de paz en redes sociales. "Por fin respiro un poco. Es una gran emoción, pero solo cuando suceda podré respirar bien. Es como dar a luz. Le agradezco a Trump y sigo siendo optimista hasta el último momento, como siempre lo he sido. Esperando para decirles 'bienvenidos de nuevo'", sostuvo.

El acuerdo de paz también incluye la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados. Entre ellos se encuentra el argentino Lior Rudaeff, quien tenía 61 años cuando fue secuestrado en el kibutz Nir Yitzhak, donde trabajaba como encargado de la seguridad. En mayo de 2024 se confirmó que fue asesinado el mismo 7 de octubre.

Lior Rudaeff
Lior Rudaeff fue asesinado y su cuerpo, trasladado a Gaza.

Lior Rudaeff fue asesinado y su cuerpo, trasladado a Gaza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que "Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz". "Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera", afirmó.

El acuerdo entre Israel y Hamás, que se firmará este jueves en Egipto, estipula que, en un plazo de 72 horas, el grupo islamista deberá liberar a unos 20 rehenes vivos, mientras que el Ejército israelí se retirará del territorio palestino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

El presidente egipcio Anwar al-Sadat, el mandatario norteamericano James Carter y el primer ministro israelí Menachem Begin en la histórica firma del tratado de paz entre ambos países de Medio Oriente en 1979.

Acuerdo de paz entre Hamás e Israel: los antecedentes de los tratados en un conflicto histórico

La guerra ha terminado por completo, aseguró el dirigente de Hamás, Khalil Al-Hayya.

Hamás confirmó el fin de la guerra con Israel: cuáles son los pasos a seguir

israel anuncio que no acatara el alto al fuego en gaza hasta que el gabinete apruebe el acuerdo

Israel anunció que no acatará el alto al fuego en Gaza hasta que el Gabinete apruebe el acuerdo

Milei y Trump, y una gran relación bilateral.

Milei felicitó a Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le den el Premio Nobel de la Paz

El primer ministro español, Pedro Sánchez, también le exigió a los organismos deportivos internacionales que suspendan a Israel de las competiciones.

España embargó la venta de armas a Israel en respuesta al genocidio cometido en Gaza

Rating Cero

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

Beto Casella aceptó una oferta y se dejará la conducción de Bendita﻿.

Beto Casella renunció a Bendita y se va de El Nueve: dónde trabajará a partir del 2026

Simmons se recupera para el gran regreso de Kiss en noviembre.

Susto para Gene Simmons, líder de Kiss: se desmayó al volante y chocó su auto

Natalia Oreiro protagoniza La noche sin mí, la dramática historia de una madre.
play

Natalia Oreiro vuelve al cine argentino con La noche sin mí, un drama sobre la cotidianidad

últimas noticias

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Hace 16 minutos
Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: Vamos a terminar peor

Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor"

Hace 21 minutos
Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Hace 23 minutos
Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Hace 24 minutos
Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

Hace 25 minutos