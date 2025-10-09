Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

El movimiento terrorista se comprometió a liberar a las 48 personas que siguen secuestradas, 20 de ellas aún con vida. El intercambio de prisioneros con Israel incluye a Eitan Horn, David y Ariel Cunio, y al fallecido Lior Rudaeff.

Como parte del histórico acuerdo de paz con Israel, la organización terrorista Hamás se comprometió a liberar a los 48 rehenes que aún permanecen secuestrados en la Franja de Gaza. Se estima que al menos 20 de ellos siguen vivos, incluidos tres argentinos: Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó más de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, tanto israelíes como ciudadanos extranjeros. En total, 21 argentinos fueron tomados como rehenes: 13 ya recuperaron la libertad, cinco fueron asesinados y tres continúan en Gaza.

Uno de ellos es Eitan Horn (38), quien fue secuestrado junto a su hermano Iair (46), liberado el 15 de febrero pasado. Ambos se encontraban en el kibutz Nir Oz, a una distancia de apenas 15 cuadras de la Franja. "Estamos contentísimos de que Iair está de vuelta. Eso no tiene precio. Pero, por otro lado, nos falta un pedazo", aseguró a La Nación el padre de los hermanos, Itzik Horn.

También serán liberados los hermanos David (35) y Ariel Cunio (28), nacidos en Israel pero de padres argentinos. El mayor fue capturado junto a su esposa y sus hijas mellizas; las tres recuperaron la libertad el 27 de noviembre de 2023. La novia de Ariel, Arbel Yehoud, fue liberada en enero de este año.

Su madre, Silvia Cunio, celebró el acuerdo de paz en redes sociales. "Por fin respiro un poco. Es una gran emoción, pero solo cuando suceda podré respirar bien. Es como dar a luz. Le agradezco a Trump y sigo siendo optimista hasta el último momento, como siempre lo he sido. Esperando para decirles 'bienvenidos de nuevo'", sostuvo.

El acuerdo de paz también incluye la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados. Entre ellos se encuentra el argentino Lior Rudaeff, quien tenía 61 años cuando fue secuestrado en el kibutz Nir Yitzhak, donde trabajaba como encargado de la seguridad. En mayo de 2024 se confirmó que fue asesinado el mismo 7 de octubre.

Lior Rudaeff Lior Rudaeff fue asesinado y su cuerpo, trasladado a Gaza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que "Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz". "Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera", afirmó.

El acuerdo entre Israel y Hamás, que se firmará este jueves en Egipto, estipula que, en un plazo de 72 horas, el grupo islamista deberá liberar a unos 20 rehenes vivos, mientras que el Ejército israelí se retirará del territorio palestino.