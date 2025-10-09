Acuerdo de paz entre Hamás e Israel: los antecedentes de los tratados en un conflicto histórico

La creación del estado israelí en 1948 generó fuertes tensiones en Medio Oriente y la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, impulsó intentos de resolución con varias cumbres, entre ellas las de Camp David.

El presidente egipcio Anwar al-Sadat, el mandatario norteamericano James Carter y el primer ministro israelí Menachem Begin en la histórica firma del tratado de paz entre ambos países de Medio Oriente en 1979.

El presidente norteamericano, Donald Trump , anunció un acuerdo de alto el fuego en Gaza y el inicio de un plan de intercambio de rehenes israelíes secuestrados por los terroristas de Hamás por prisioneros palestinos , que se suma a un largo listado de tratados y pactos desde el inicio de las hostilidades en la región a partir de mediados del siglo XX.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz . Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!", aseguró el republicano en sus redes sociales este miércoles.

El acuerdo entre Israel y Hamás, que se firmará el jueves en Egipto , estipula que, en un plazo de 72 horas, el grupo islamista deberá liberar a unos 20 rehenes vivos , mientras que el Ejército israelí se retirará del territorio palestino .

Durante las negociaciones en El Cairo, Hamás presentó a los mediadores una lista de prisioneros palestinos cuya liberación de cárceles israelíes exige en esta primera fase del plan de tregua. Posteriormente, como parte del pacto, Hamás liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como fallecidos, capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Acuerdo entre Hamás e Israel: los antecedentes

La creación del estado israelí en 1948 generó fuertes tensiones geopolíticas con sus vecinos árabes en Medio Oriente. A lo largo de las décadas, la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, impulsaron intentos de resolución con acuerdos de paz con el objetivo de poner fin a las hostilidades y facilitar la convivencia en una región marcada por décadas de violencia. Entre los eventos más significativos en este proceso se encuentran las Cumbres de Camp David, hitos cruciales en la historia de la diplomacia en la región.

Uno de los más emblemáticos fue el Tratado de Paz entre Israel y Egipto, firmado en 1979 tras los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Camp David en 1978, en una de las residencias presidenciales en Washington D.C. Constituyó un hito importante ya que Egipto se convirtió en el primer país árabe en reconocer formalmente a Israel, poniendo fin a un estado de guerra que había perdurado desde la creación del estado israelí.

Esta cumbre fue facilitada por el mandatario estadounidense Jimmy Carter, quien logró reunir al presidente egipcio Anwar el-Sadat y al primer ministro israelí Menachem Begin para negociar un acuerdo de paz. El pacto incluyó el reconocimiento mutuo entre ambos países, la retirada israelí del Sinaí (territorio ocupado desde la Guerra de los Seis Días en 1967) y la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales.

Este tratado fue un acuerdo fundamental que cambió la dinámica del conflicto árabe-israelí, pero no puso fin a la hostilidad en la región. La decisión de Egipto de firmarlo fue controversial en el mundo árabe, ya que muchos países no veían con buenos ojos la normalización con Israel. En ese marco, Egipto fue suspendido de la Liga Árabe durante varios años como resultado de su acercamiento.

El presidente egipcio Anwar al-Sadat, el mandatario norteamericano James Carter y el primer ministro israelí Menachem Begin en la histórica firma del acuerdo en 1979.

Con el conflicto sin zanjar, veintidós años después, en 2000, se celebró una segunda cumbre de Camp David, organizada por el presidente estadounidense Bill Clinton, con el objetivo de lograr un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Participaron el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, y al primer ministro israelí Ehud Barak. El principal objetivo de esta cumbre era abordar el problema central del conflicto: la creación de un Estado palestino y la determinación de las fronteras definitivas entre Israel y Palestina.

Sin embargo, a pesar de los intensos esfuerzos diplomáticos, la cumbre terminó en fracaso. Aunque Barak y Arafat discutieron una propuesta detallada de partición, no lograron llegar a un acuerdo, principalmente debido a las diferencias sobre Jerusalén y el derecho de los refugiados palestinos.

La Cumbre de Camp David de 2000 se recuerda por la falta de un acuerdo formal, interpretado por muchos como un punto crítico en el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Uno de los temas más controversiales de la cumbre fue la cuestión de Jerusalén, que ambas partes reclamaban como su capital. A pesar de las concesiones propuestas por Barak, como la creación de un Estado palestino en la mayor parte de Cisjordania y Gaza, el tema de la capital no logró ser resuelto. Arafat, quien sentía que ceder en este tema sería una traición a los derechos de los palestinos, rechazó la propuesta, lo que desencadenó una serie de eventos que finalmente llevaron a la Segunda Intifada (2000-2005), un periodo de intensos enfrentamientos.

El primer ministro israelí Ehud Barak y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, durante la Segunda Cumbre de Camp David en 2000 junto al mandatario norteamericano Bill Clinton.

No solo los palestinos se vieron involucrados en procesos de paz, sino también otros actores regionales. Uno de los acuerdos más significativos de este tipo fue el Tratado de Paz entre Israel y Jordania, firmado en 1994. Este acuerdo, también conocido como Tratado Wadi Araba, puso fin al estado de guerra entre ambos países, incluyó la delimitación de fronteras, la cooperación en temas de agua y seguridad, y el establecimiento de relaciones diplomáticas.

Además de estos acuerdos bilaterales, un hito relevante fue la Iniciativa de Paz Árabe de 2002, lanzada por la Liga Árabe, que ofrecía normalizar las relaciones entre todos los países árabes e Israel a cambio de una retirada israelí de los territorios ocupados y la creación de un Estado palestino con Jerusalén Oriental como su capital. Aunque la iniciativa no logró un acuerdo inmediato, la propuesta reflejó un cambio en la postura de los países árabes, que empezaron a considerar la posibilidad de un compromiso con Israel, aunque la solución definitiva seguía siendo incierta.

La firma de acuerdos de paz también tuvo repercusiones internas en las sociedades israelí y palestina. En Israel, los acuerdos de paz con Egipto y Jordania fueron generalmente apoyados por una parte significativa de la sociedad, aunque también enfrentaron la oposición de sectores más nacionalistas que veían en estas concesiones una amenaza a la seguridad nacional. En el caso palestino, la lucha por la autodeterminación y la creación de un Estado palestino independiente sigue siendo una cuestión central en el conflicto, y las diversas propuestas de paz no han logrado garantizar una solución duradera debido a la desconfianza mutua y las dinámicas internas de los actores involucrados.