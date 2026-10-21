El papa León XIV no necesitará tratamiento tras ser operado por un cáncer de pulmón

Los médicos del sumo pontífice informaron que no requerirá terapias adicionales, luego de ser intervenido quirúrgicamente por un adenocarcinoma pulmonar.

El equipo médico del papa León XIV confirmó que el sumo pontífice no deberá afrontar un tratamiento después de que fuera intervenido quirúrgicamente para extirparle un adenocarcinoma pulmonar , luego de una serie de análisis que confirmaron que el tumor se encontraba localizado.

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En un parte médico, el Vaticano informó que los médicos del sumo pontífice resolvieron que no tendrá que realizar terapias tras la operación: "Hoy se han dado a conocer los informes definitivos de los análisis histopatológicos y moleculares del tejido extirpado durante la cirugía del Santo Padre. Los resultados confirmaron que el tumor era un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional".

El adenocarcinoma pulmonar se trata de un tumor maligno que se origina en células glandulares del pulmón, integra los cánceres de células no pequeñas, que representan cerca del 85% de los casos, y es el subtipo más frecuente. También puede aparecer en quienes nunca fumaron y el diagnóstico no permite establecer por sí solo el pronóstico.

Cuando la lesión está localizada, la lobectomía permite retirar el tumor con márgenes de tejido sano, con intención curativa. Durante este tipo de intervención también pueden analizarse los ganglios linfáticos del tórax, porque sus resultados ayudan a establecer si hubo extensión y a precisar el estadio de la enfermedad.

León XIV reapareció el domingo en el Vaticano para encabezar el rezo del Ángelus , pocos días después de la operación en la que le extirparon el lóbulo inferior derecho del pulmón a raíz de un adenocarcinoma. Ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, agradeció las oraciones recibidas durante su internación y aseguró que retomará sus obligaciones de forma progresiva.

En tal sentido, el cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, aseguró que "no hay motivos clínicos" para que no realice su viaje a Uruguay, Argentina y Perú. Además, explicó que la operación fue exitosa, ya que es crucial detectar a tiempo el cáncer de pulmón en sus inicios.

Tras su operación, el papa León XIV encabezó la audiencia general en la plaza de San Pedro

El Papa dirigió este miércoles la audiencia general en la plaza de San Pedro, donde retomó su ciclo de catequesis en pleno proceso de recuperación posoperatoria tras a la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho a causa de un adenocarcinoma.

A solo cuatro días de haber recibido el alta del Policlínico A. Gemelli de Roma, el Sumo Pontífice continuó con sus reflexiones sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes y aprovechó el encuentro para expresar su gratitud.

“Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”, manifestó ante los fieles congregados, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.