21 de octubre de 2026 Inicio
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Francia evalúa suspender las redes sociales para frenar la ola de saqueos y violencia

El ministro del Interior propuso restringir el acceso a plataformas como TikTok y Snapchat. Las autoridades buscan bloquear la coordinación de ataques y el mercado negro tras las masivas protestas por el costo de la vida.

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Habrá una nueva movilización de los chalecos amarillos el próximo sábado.

Habrá una nueva movilización de los 'chalecos amarillos' el próximo sábado.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, planteó este miércoles en el Senado la posibilidad de suspender las redes sociales en todo el país para evitar la organización de nuevos saqueos. El funcionario explicó que la medida apunta a plataformas como TikTok y Snapchat.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.
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Ante los legisladores, Nuñez detalló: "Las redes se han convertido en un problema real. Hay una pista, que me la han dado los alcaldes. Que cuando hay saqueos que se organizan con la ayuda de las redes, se tenga la posibilidad de suspenderlas".

Nuñez reconoció que la iniciativa entraña "dificultades técnicas y jurídicas". Sin embargo, recordó una decisión del Consejo de Estado de 2025 que habilita la aplicación de restricciones "en principio", aunque únicamente "bajo condiciones muy específicas, muy estrictas".

Las autoridades francesas vigilan el comercio electrónico tras los saqueos a comercios

Además de facilitar la coordinación de disturbios, las plataformas digitales funcionan como espacio de comercialización de los productos robados. El Gobierno identificó publicaciones sospechosas con precios anormalmente bajos y artículos con dispositivos antirrobo en aplicaciones de segunda mano.

Para combatir esta situación, el Ejecutivo activó el dispositivo VigE-commerce y convocó a representantes de Vinted, Leboncoin, eBay, Amazon, Meta y TikTok. El ministro de Comercio, Serge Papin, advirtió sobre la comercialización ilícita y aseguró que estas conductas "no quedarán impunes".

La compañía Vinted reafirmó su política de "tolerancia cero" y comenzó a retirar anuncios de artículos sustraídos. En Francia, la compraventa de mercancía robada contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas económicas de 375.000 euros.

El gobierno de Macron impone toques de queda parciales

En paralelo al debate digital, la administración nacional ordenó toques de queda parciales en París, Marsella, Lyon y Niza. Estas restricciones intentan contener los saqueos producidos al margen de las recientes protestas, con un saldo de 3.000 establecimientos comerciales afectados y pérdidas millonarias.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 2.500 personas en todo el territorio, de los cuales 174 pasaron a prisión preventiva. Las autoridades mantienen el estado de alerta máxima ante una nueva movilización de los 'chalecos amarillos' prevista para el próximo sábado.

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