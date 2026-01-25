Quini 6: los resultados del sorteo 3.342 del domingo 25 de enero de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 25 de enero.

El sorteo 3.342 del Quini 6 de este domingo 25 de enero culminó vacante en varias modalidades, pero repartió un importante premio en La Segunda , en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Números ganadores: 00 - 07 - 16 - 20 - 21 - 42

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 25 de enero de 2026

Números ganadores: 10 - 15 - 22 - 32 - 33 - 38

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $ 1.270.569.812,40

5 aciertos: 39 ganadores. Premio: $ 1.100.373,92

4 aciertos: 2.478 ganadores Premio: $ 5.195,47

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 25 de enero de 2026

Números ganadores: 07 - 10 - 21 - 33 - 34 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $ 5.521.330.089

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 25 de enero de 2026

Números ganadores: 10 - 12 - 13 - 18 - 38 - 40

5 aciertos: 14 ganadores. Premio: $ 27.492.985,29

Pozo extra: resultado del domingo 25 de enero de 2026

6 aciertos: 389 ganadores. Premio: 398.457,58

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.342 del Quini 6 se realizará el domingo 25 de enero a las 21.15. Pozo estimado: $13.350.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.