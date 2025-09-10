10 de septiembre de 2025 Inicio
Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

La fortuna de Ellison, presidente y director de tecnología de la empresa de software Oracle, se creció en u$s101.000 millones a raíz de la buena performance de la empresa.

El empresario Larry Ellison se convirtió este miércoles -según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg- en la persona más rica del mundo, corriendo de esa posición privilegiada al polémico dueño de Tesla, Elon Musk.

La NASA confirmó que encontró posibles rastros de vida en Marte

La fortuna de Ellison, presidente y director de tecnología de la empresa de software Oracle, se disparó en u$s101.000 millones después de que su empresa anunciara ayer la adjudicación de varios contratos multimillonarios en su último trimestre.

Este aumento elevó la fortuna de Ellison a u$s393.000 millones, pasando así por delante de Elon Musk, que tiene una fortuna de u$s385.000 millones y fue el rey durante casi un año en esta lista de Bloomberg.

No obstante, según la lista en tiempo real de la revista especializada Forbes, que presenta algunas variaciones, Musk sigue siendo la persona más rica del mundo con una fortuna de u$s440.000 millones, seguido de Ellison, con un capital de u$s406.300 millones.

La importancia de la subida de Oracle en la bolsa

Las acciones del gigante tecnológico Oracle se dispararon este miércoles un 38,15 % durante la apertura de Wall Street, tras anunciar la adjudicación de varios contratos multimillonarios en el último trimestre, en la comunicación del martes de sus resultados trimestrales.

