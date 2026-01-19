Se salvaron de milagro: una pareja de argentinos cambió a último momento su pasaje de tren que chocó en España Estefanía y su compañero decidieron extender sus vacaciones y quedarse unos días más en Málaga, por lo que postergaron su traslado a Madrid y, sin saberlo, evitaron ser protagonistas de una tragedia. Por + Seguir en







Más de treinta personas murieron en el incidente ferroviario en España.

En medio de las noticias del trágico choque de trenes en España, en el que murieron 39 personas, hay un resquicio para un poco de luz. Una pareja de argentinos que vacacionaba en la península ibérica se salvó de milagro al cambiar a último momento el pasaje que habían sacado para viajar en una de las formaciones que protagonizaron incidente. "Nos ganamos la lotería, volvimos a nacer", afirmaron.

En medio de su viaje por España, Estefanía y su compañero decidieron extender sus vacaciones y quedarse unos días más en Málaga. Para eso, cambiaron el ticket que habían sacado para el tren Iryo que salió de la Costa del Sol con destino a Madrid y descarriló en su paso por Adamuz, cerca de Córdoba.

"Nos ganamos la lotería", planteó ella a el diario español El Mundo. "Volvimos a nacer", aseguraron, y contaron que recién habían empezado a cenar cuando recibieron la noticia. Luego, un mensaje en el celular informando del siniestro y anunciando la cancelación del viaje que tenían previsto realizar a primera hora de este lunes.

"Nos quedamos en shock", relató Estefanía. Ahora, buscan la manera de volver a Madrid para tomar el vuelo de regreso a Argentina, con una especial sensación adentro que combina el miedo con el alivio de haber evitado ser parte de una tragedia.

Tragedia ferroviaria en España: cuatro menores en estado grave tras el choque de trenes

Ya son 39 los muertos



Ya son 39 los muertos



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/xVmDGf6OTw

El crudo testimonio de un influencer argentino que estuvo en el choque de trenes en España Entre los pasajeros víctimas de la tragedia se encuentra Lucas Merayo, conocido como Merakio, un popular youtuber y creador de contenido argentino que vive en España desde hace cuatro años. El influencer contó en sus redes sociales que se encontraba en el vagón contiguo al que descarriló este domingo: "Estamos yendo a un lugar seguro todos los que estamos bien y podemos caminar".

Merakio a través de sus historias de Instagram, aseguró que tanto él como su pareja están bien. "Nos pasó un tren por al lado y se movió todo. Se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado", narró. También compartió con sus seguidores los videos del operativo y aseguró que "siguen sacando gente". El argentino también relató que el tren en el que viajaba se salió de la vía a la mitad y compartió el comunicado oficial de la empresa Iryo. Por su lado, el Consejero de Sanidad Andalucía, Antonio Sanz, declaró que "uno de los trenes cayó por un talud de cuatro metros". "Tenemos muchos medios actuando, los bomberos están trabajando para excarcelar a las personas que están atrapadas", relató.