Francia pidió postergar la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: "No se dan las condiciones"

El primer ministro de ese país, Sébastien Lecornu, solicitó aplazar la rúbrica prevista para el 20 de diciembre con el objetivo de que "los trabajos puedan continuar y se garanticen las medidas de protección legítimas para nuestra agricultura europea".

Sébastien Lecornu junto a Emmanuel Macron.

Continúan las muertes de menores por bandas narco en Francia.
Estupor en Francia por el aumento de asesinatos de menores a manos de bandas narco

En un comunicado citado por la agencia EFE, Lecornu advirtió sobre un delicado escenario para rubricar el acuerdo: "Con la cumbre del Mercosur prevista para el 20 de diciembre, es evidente en este contexto que no se dan las condiciones para que el Consejo de la UE vote sobre la autorización de la firma del acuerdo".

En tal sentido, solicitó que se postergue la firma: "Francia solo puede emitir una declaración definitiva basada en elementos concretos, precisos y operativos, no en meros anuncios. Por ello, Francia solicita que se aplacen los plazos de diciembre para que los trabajos puedan continuar y se garanticen las medidas de protección legítimas para nuestra agricultura europea".

Sébastien Lecornu, ex primer ministro de Francia

En tanto, los dichos de Lecornu se produjeron después de que la ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, marcara en noviembre la postura del país europeo. "Queremos apoyar a nuestros agricultores y por eso Francia no firmará un acuerdo que a la larga los condenaría". afirmó Genevard en diálogo con el semanario JDD.

Entre sus exigencias figuran una cláusula de salvaguarda, el cumplimiento estricto de las normas sanitarias y medioambientales europeas, y un refuerzo de los controles en frontera.

Lula da Silva afirmó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se firmará el 20 de diciembre

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva anunció en noviembre en Johannesburgo, tras el cierre del G20, que la firma será el 20 de diciembre en Brasilia.

“Les garantizo que el 20 de diciembre firmaré el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es un momento muy especial para ambos bloques. Posiblemente será el mayor acuerdo comercial del mundo”, había sostenido el presidente brasileño, citado por Folha de San Pablo.

Lula también había dejado en claro que la resistencia de Francia no frenará el cierre del pacto. El gobierno de Emmanuel Macron había buscado introducir una cláusula de salvaguarda más dura y tensó las negociaciones durante la cumbre. Su canciller, Jean-Noël Barrot, incluso intentó acercar posiciones con el ministro argentino, Pablo Quirno.

Pese a ese esfuerzo, Lula fue directo: “No estoy negociando con Francia. Estoy negociando con la Unión Europea, que tiene a Ursula von der Leyen y António Costa como negociadores”.

