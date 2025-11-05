5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Por qué la madre del nuevo alcalde de Nueva York fue clave en la victoria en las elecciones?

Mira Nair es la directora de Mississipi Masala y La boda del monzón, ganadora del León de Oro de Venezia. Es la realizadora india más popular y fue candidata a los Premios Oscar, por lo que llevó a varias estrellas de Hollywood a acompañar la candidatura de su hijo. Entre ellos, Spike Lee y Mark Ruffalo.

Por
Igual que su hijo

Igual que su hijo, Mira Nair fue una pionera en su propio terreno. Ella fue la primera cineasta de autor india reconocida en todo el mundo.

Gran parte de los votos que obtuvo Zohran Mamdani, electo alcalde de la ciudad de Nueva York, no se debieron solamente a que sea un heredero político del demócrata Bernie Sanders o a su férrea oposición al presidente norteamericano Donald Trump. Para la victoria del joven musulmán nacido en Argelia y acusado de "comunista", su madre fue clave. Se trata de Mira Nair, la directora de la película Mississipi Masala y la realizadora india más popular.

Donald Trump habló en Miami.
Te puede interesar:

Trump habló tras el triunfo de Mamdani: "Mientras yo esté, Estados Unidos no se volverá comunista

Nair fue ganadora del León de Oro de Venecia por su película La boda del mazón (2001) y de la Cámara de Oro de Cannes con su debut en la pantalla grande con Salaam Bombay! (1998). Precisamente, por este último título saltó a la fama al cine indie estadounidense y realizó Mississipi Masala (1991), junto a las estrellas norteamericanas Denzel Washington y Spike Lee, la cual se estrenó el año del nacimiento de su hijo recientemente electo alcalde de Nueva York.

Además de Washington y Lee, son varias las estrellas del cine estadounidense que conocen a Mamdani desde que nació. No solo por eso que muchas figuras de Hollywood felicitaron lo felicitaron el pasado martes por su victoria en las elecciones. También algunos de ellos participaron activamente en su campaña política, como Mark Ruffalo, Cynthia Nixon e Ilana Glazer, quienes llamaron por teléfono a votantes indecisos. Esa conexión entre la política y el cine fue, justamente, su madre directora.

Embed - Spike Lee on Instagram: "Start Packin’. “Hit Da Road Jack And Don’t Come Back No Mo’ No Mo’ Hit Da Road Jack”."
View this post on Instagram

Nair, igual que su hijo, fue una pionera en su propio terreno. En la actualidad tiene 68 años, pero ella fue la primera cineasta de autor india reconocida en todo el mundo. Hija de un funcionario y de una trabajadora social, de familia hinduista con orígenes en el Punjab, estudió Sociología y Literatura inglesa, hasta que se sumó a una compañía de teatro político callejero.

A sus 19 años rechazó una beca para estudiar en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y aceptó otra para Harvard, por lo que se mudó a Estados Unidos. Allí, se especializó en documentales y asumió que lo suyo era la realización. “Hoy tengo claro que lo que me motiva es el trabajo en equipo. Por eso nunca seré ni fotógrafa ni escritora. Trabajar con gente, con la vida, es mi punto fuerte”, contó en una entrevista.

En su segundo mediometraje documental, So Far from India (1982), Nair contó la historia de un vendedor hindú de periódicos en Nueva York, que se iba poco a poco alienando por la ciudad, por su situación, y por ello se alejaba de su familia y de su herencia india.

Embed - King Princess on Instagram: "EARLY VOTING IS OPEN and there is only ONE CHOICE….its @zohrankmamdani for NYC Mayor. I’m so proud to live in this city and I want to see our values reflected in our government. Get out there and vote for the ultimate diva rockstar @zohrankmamdani"
View this post on Instagram

La cineasta siguió haciendo documentales de una hora, hasta que su gran salto a la fama llegó con Salaam Bombay!, un retrato de la vida de los niños en las calles de la ciudad india, en la que su primer marido, Mitch Epstein, fue productor y diseñador de producción. La película no solo ganó la Cámara de Oro, sino que fue finalista a los Premios Oscar a la que entonces era la terna a mejor película de habla extranjera.

Para su segunda película, Mississipi Masala, Nair viajó a Uganda para empaparse de la cultura local y recopilar información para el guión. Allí conoció a Mahmood Mamdani, un profesor de antropología y con origen indio, ya que formaba parte de la diáspora provocada por el Imperio Británico. Además, se convirtió en el padre de Zohran Mamdani, actual alcalde electo de Nueva York.

Semanas atrás, uno de los medios más importantes de la India, Hindustan Times, Nair aseguró que su hijo podía marcar la diferencia. Ante la pregunta si quisiera dedicarse al cine, ella contestó: “Debería hacer lo que quiera. No lo veo haciendo películas. Está muy involucrado en la actualidad, la política y los temas políticos. Creo que puede participar activamente en el mundo para generar un cambio. Le interesa muchísimo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York.

El desafiante discurso de Zohran Mamdani contra Donald Trump: "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes"

El viaje de los actores marca un paso importante en la consolidación de su historia de amor.

¡Amor en Nueva York! Dai Fernández y Nico Vázquez viajaron juntos a Manhattan

Polemica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York

Polémica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York

Mamdani, primer alcalde de Nueva York de origen musulmán.

Musulmán y demócrata: Zohran Mamdani es elegido como nuevo alcalde de Nueva York

Donald Trump llamó a votar por Andrew Cuomo del Partido Demócrata.

Trump amenazó con quitar fondos federales a Nueva York si Mamdani ganaba las elecciones: "Es comunista"

Jair Bolsonaro fue condenado por la Justicia de Brasil.

Brasil: piden evaluar el estado de salud de Jair Bolsonaro antes de encarcelarlo

Rating Cero

Pachu Peña se divorció de Felicitas Isse Moyano tras más de 20 años juntos.

Pachu Peña se separó tras casi 20 años de relación: quién es su nueva novia

La cantante colombiana expresó su emoción por este nuevo hito en su carrera.

"Siento que apenas estoy comenzando": Shakira recibió el Global Touring Icon de Billboard por su histórica gira Las Mujeres Ya No Lloran

Morrissey canceló su show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Morrissey canceló su show en Buenos Aires: cómo pedir el reembolso de las entradas

Juan Di Natale y Lizy Tagliani estarán al frente de los Martín Fierro de Cable.

Juan Di Natale y Lizy Tagliani conducirán los Martín Fierro de Cable

Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Johnny Depp dirigió la película Modigliani, tres días en Montparnasse.
play

Johnny Depp llega a la Argentina: presentará su nueva película en cines

últimas noticias

Jair Bolsonaro fue condenado por la Justicia de Brasil.

Brasil: piden evaluar el estado de salud de Jair Bolsonaro antes de encarcelarlo

Hace 22 minutos
El despido fue criticado por el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas italiano, en donde expresaron su “desconcierto” ante estos hechos.

Un periodista italiano fue despedido por preguntar si "Israel debería reconstruir la Franja de Gaza"

Hace 23 minutos
El plan Buenos Aires 24 horas se focaliza en ocho puntos neurálgicos de la vida nocturna porteña.

La Ciudad extiende el horario del transporte público y refuerza la seguridad para impulsar la economía nocturna

Hace 23 minutos
Milei cantando en el Movistar Arena.

Milei, víctima de una fake news: el Presidente celebró una supuesta invitación de AC/DC para cantar en River

Hace 25 minutos
El hecho se produjo en Neuquén.

Su madre fue víctima de femicidio y la Justicia aceptó que sea adoptada por el padre de sus hermanos

Hace 25 minutos