¿Por qué la madre del nuevo alcalde de Nueva York fue clave en la victoria en las elecciones? Mira Nair es la directora de Mississipi Masala y La boda del monzón, ganadora del León de Oro de Venezia. Es la realizadora india más popular y fue candidata a los Premios Oscar, por lo que llevó a varias estrellas de Hollywood a acompañar la candidatura de su hijo. Entre ellos, Spike Lee y Mark Ruffalo. Por







Igual que su hijo, Mira Nair fue una pionera en su propio terreno. Ella fue la primera cineasta de autor india reconocida en todo el mundo.

Gran parte de los votos que obtuvo Zohran Mamdani, electo alcalde de la ciudad de Nueva York, no se debieron solamente a que sea un heredero político del demócrata Bernie Sanders o a su férrea oposición al presidente norteamericano Donald Trump. Para la victoria del joven musulmán nacido en Argelia y acusado de "comunista", su madre fue clave. Se trata de Mira Nair, la directora de la película Mississipi Masala y la realizadora india más popular.

Nair fue ganadora del León de Oro de Venecia por su película La boda del mazón (2001) y de la Cámara de Oro de Cannes con su debut en la pantalla grande con Salaam Bombay! (1998). Precisamente, por este último título saltó a la fama al cine indie estadounidense y realizó Mississipi Masala (1991), junto a las estrellas norteamericanas Denzel Washington y Spike Lee, la cual se estrenó el año del nacimiento de su hijo recientemente electo alcalde de Nueva York.

Además de Washington y Lee, son varias las estrellas del cine estadounidense que conocen a Mamdani desde que nació. No solo por eso que muchas figuras de Hollywood felicitaron lo felicitaron el pasado martes por su victoria en las elecciones. También algunos de ellos participaron activamente en su campaña política, como Mark Ruffalo, Cynthia Nixon e Ilana Glazer, quienes llamaron por teléfono a votantes indecisos. Esa conexión entre la política y el cine fue, justamente, su madre directora.

Embed - Spike Lee on Instagram: "Start Packin’. “Hit Da Road Jack And Don’t Come Back No Mo’ No Mo’ Hit Da Road Jack”." View this post on Instagram Nair, igual que su hijo, fue una pionera en su propio terreno. En la actualidad tiene 68 años, pero ella fue la primera cineasta de autor india reconocida en todo el mundo. Hija de un funcionario y de una trabajadora social, de familia hinduista con orígenes en el Punjab, estudió Sociología y Literatura inglesa, hasta que se sumó a una compañía de teatro político callejero.

A sus 19 años rechazó una beca para estudiar en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y aceptó otra para Harvard, por lo que se mudó a Estados Unidos. Allí, se especializó en documentales y asumió que lo suyo era la realización. “Hoy tengo claro que lo que me motiva es el trabajo en equipo. Por eso nunca seré ni fotógrafa ni escritora. Trabajar con gente, con la vida, es mi punto fuerte”, contó en una entrevista.

En su segundo mediometraje documental, So Far from India (1982), Nair contó la historia de un vendedor hindú de periódicos en Nueva York, que se iba poco a poco alienando por la ciudad, por su situación, y por ello se alejaba de su familia y de su herencia india. Embed - King Princess on Instagram: "EARLY VOTING IS OPEN and there is only ONE CHOICE….its @zohrankmamdani for NYC Mayor. I’m so proud to live in this city and I want to see our values reflected in our government. Get out there and vote for the ultimate diva rockstar @zohrankmamdani" View this post on Instagram La cineasta siguió haciendo documentales de una hora, hasta que su gran salto a la fama llegó con Salaam Bombay!, un retrato de la vida de los niños en las calles de la ciudad india, en la que su primer marido, Mitch Epstein, fue productor y diseñador de producción. La película no solo ganó la Cámara de Oro, sino que fue finalista a los Premios Oscar a la que entonces era la terna a mejor película de habla extranjera. Para su segunda película, Mississipi Masala, Nair viajó a Uganda para empaparse de la cultura local y recopilar información para el guión. Allí conoció a Mahmood Mamdani, un profesor de antropología y con origen indio, ya que formaba parte de la diáspora provocada por el Imperio Británico. Además, se convirtió en el padre de Zohran Mamdani, actual alcalde electo de Nueva York. Semanas atrás, uno de los medios más importantes de la India, Hindustan Times, Nair aseguró que su hijo podía marcar la diferencia. Ante la pregunta si quisiera dedicarse al cine, ella contestó: “Debería hacer lo que quiera. No lo veo haciendo películas. Está muy involucrado en la actualidad, la política y los temas políticos. Creo que puede participar activamente en el mundo para generar un cambio. Le interesa muchísimo”.