16 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Explotó una una fábrica de pólvora en Rusia: hay 11 muertos y 130 heridos

La violenta detonación redujo gran parte de la instalación a escombros. Las autoridades creen que hubo una "violación de las normas de seguridad que provocó muertes por negligencia".

Por
Los socorristas trabajaron para liberar a las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

Los socorristas trabajaron para liberar a las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

Una tragedia sacude a la región rusa de Riazán tras una devastadora explosión en una fábrica de pólvora. El incidente, ocurrido en la zona industrial de Silovsky, dejó un saldo preliminar de 11 personas fallecidas y al menos 130 heridas, en un hecho que conmocionó a toda la comunidad.

Tras la cumbre con Trump, Rusia lanzó un ataque con 85 drones y un misil a Ucrania
Te puede interesar:

Tras la cumbre entre Putin y Trump, Rusia lanzó un ataque con 85 drones y un misil a Ucrania

La violenta detonación, que redujo gran parte de la instalación a escombros, se produjo en las últimas horas del viernes y movilizó a todos los equipos de emergencia de la región para atender la catástrofe.

Los equipos de rescate trabajaron de manera incansable durante la noche y la mañana siguiente para liberar a las personas que quedaron atrapadas. Con la ayuda de maquinaria pesada y también de forma manual, los socorristas movieron grandes bloques de cemento y estructuras retorcidas, en una carrera contra el tiempo para encontrar sobrevivientes y recuperar a las víctimas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UKR_token/status/1956386695273734503&partner=&hide_thread=false

Las autoridades locales iniciaron una investigación exhaustiva para determinar las causas de la explosión y esclarecer las responsabilidades.

En este contexto, las autoridades están centrando sus pesquisas en una posible "violación de las normas de seguridad que provocó muertes por negligencia", lo que sugiere que la tragedia podría haberse evitado, y que la falta de cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial habría sido el detonante de la catástrofe.

Ante la magnitud de la tragedia, el gobernador regional de Riazán, Pavel Malkov, declaró una jornada de luto oficial. La medida, que rige para el lunes 18 de agosto, implica que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la región, y se han cancelado todos los eventos culturales y deportivos programados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei junto a Volodimir Zelenski.

Milei dialogó con Zelenski y ratificó el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Donald Trump advirtió por "consecuencias muy graves" si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump se mostró dispuesto a reunirse con Putin: "Haré lo posible para detener las muertes"

Se reportaron tres muertos por los incendios. 

Incendios en España: hay 19 focos activos y más de 70 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego

Esta reunión se realizará después del encuentro entre Trump y Putin en Alaska. 

Zelenski viajará a Washington para reunirse con Donald Trump y "discutir" sobre el fin de la guerra con Rusia

Cientos de pakistaníes despiden a víctimas de las inundaciones.

Trágicas inundaciones en India y Pakistán: asciende a 280 el número de muertos

Rating Cero

Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.
play

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.
play

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

Delirio, una nueva serie en Netflix que está siendo furor y se ubicó en el top ten de las más vistas en agosto 2025.
play

Delirio es la nueva serie de Netflix basada en una novela que fue furor: de qué se trata

Las Películas que son tendencia en el gigante de streaming
play

Esta película de Christopher Nolan sigue causando opiniones divididas y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Conocé todos los rumores que circulan al rededor de la reconocida cantante

¿Katy Perry con un importante político? Con quién fue vista la cantante y alimentó los rumores de pareja

Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor.
play

Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor: de cuál se trata

últimas noticias

play
Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

Hace 14 minutos
play
La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

Hace 15 minutos
Un nuevo invento puede desterrar al teclado tradicional.

Adiós al teclado tradicional: el invento que facilita la escritura con mayor comodidad

Hace 16 minutos
La inteligencia artificial incorpora filtros para evitar generar contenido especulativo o emocionalmente dañino.

Esto es lo que responde ChatGPT si le preguntás le fecha de tu muerte

Hace 16 minutos
Este jugador consiguió la histórica Premier League 2011-2012 con el City.

Jugó la Champions League y le mintió a su club sobre su lesión: se lastimó teniendo relaciones sexuales

Hace 17 minutos