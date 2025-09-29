Ex trader de Wall Street fue arrestado acusado de abusar a mujeres en un calabozo sexual

29 de septiembre de 2025 Inicio
Howard Rubin, célebre operador de bonos en los años 80 e inmortalizado en Liar’s Poker, fue arrestado en Estados Unidos junto con su asistente. La fiscalía sostiene que durante una década organizó una red de abusos en un penthouse de Manhattan.

Howard Rubin, de 70 años, ex operador de bonos de Salomon Brothers y figura destacada en el libro "Liar’s Poker" de Michael Lewis, fue arrestado en Connecticut y acusado de tráfico sexual.

La fiscalía federal de Brooklyn lo señala como responsable de una red de explotación que operó entre 2009 y 2019, en la que participaron al menos una decena de mujeres reclutadas por su asistente, Jennifer Powers, de 45 años. Ambos podrían enfrentar cadena perpetua.

De acuerdo con la investigación, Rubin utilizaba un departamento en el último piso de la Metropolitan Tower, en Manhattan, acondicionado con una habitación insonorizada y equipada para prácticas de bondage y sadomasoquismo. Sin embargo, los fiscales aseguran que las víctimas eran forzadas a soportar abusos más allá de lo pactado, bajo drogas y alcohol suministrados por el acusado.

El esquema habría movilizado más de un millón de dólares y se sustentaba en acuerdos de confidencialidad que obligaban a las mujeres a aceptar los riesgos, negar consumo de sustancias y guardar silencio, con sanciones de hasta 500.000 dólares en caso de incumplimiento.

Rubin, que ya había sido condenado en 2022 en un juicio civil a pagar u$s3,9 millones por trata de personas, ahora enfrenta cargos criminales más graves: tráfico sexual, transporte de víctimas con fines de prostitución y defraudación bancaria. Los fiscales afirman que intimidó testigos y llegó a fantasear con contratar sicarios contra demandantes.

El juez ordenó su detención inmediata, al considerar riesgo de fuga y obstrucción de la justicia. Rubin se declaró inocente. Su abogado lo describió como un hombre de familia y alegó que había sufrido un derrame cerebral, mientras que la fiscalía sostuvo que poseía millones en cuentas offshore y múltiples teléfonos para eludir controles.

La caída en desgracia del operador contrasta con la reputación que supo construir en Wall Street. Tras su paso por Salomon Brothers en los 80 y un rol clave en Merrill Lynch, donde protagonizó una pérdida de u$s250 millones en 1987, Rubin trabajó en Bear Stearns y en Soros Fund Management. Hoy enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión.

