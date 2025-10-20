Este es el perfume favorito de la reina Máxima: cuánto sale en Argentina

La reina Máxima Zorreguieta , nacida en Argentina y reconocida mundialmente por su elegancia, logró consolidarse como un ícono de estilo dentro y fuera de los Países Bajos . Cada una de sus apariciones públicas se distingue por cómo expresa la naturalidad que la caracteriza, y eso incluye también su elección de perfumes. Lejos de ser un simple detalle, las fragancias que usa reflejan su personalidad, su gusto refinado y su vínculo con la naturaleza y lo femenino.

A lo largo de los años, la reina demostró que su estilo no solo se define por la moda o los accesorios, sino también por los aromas que la acompañan. Sus perfumes preferidos suelen tener un toque floral y cítrico, una mezcla que transmite frescura, energía y distinción. Esta elección no es casual: guarda relación con su amor por los tulipanes, símbolo nacional de los Países Bajos, y con su predilección por las notas vibrantes de la mandarina, el limón y la naranja.

Las fragancias que elige Máxima le dan lugar tanto a la tradición como a la modernidad, lujo y naturalidad, cualidades que también se reflejan en su forma de representar a la monarquía neerlandesa. Sus perfumes preferidos son declaraciones de estilo que recuerdan tanto su origen argentino como su vida en Europa, dando a conocer una identidad elegante, cosmopolita y con una profunda conexión con lo sensorial.

Cuál es el perfume favorito de la reina Máxima

Aunque la reina no tiene una sola fragancia de cabecera, entre sus preferidas se destaca “L’Imperatrice” de Dolce & Gabbana. Lanzado en 2009 como parte de la colección D&G Anthology, este perfume se inspira en los secretos del Tarot de Marsella. Su aroma se distingue por una combinación de notas frutales y florales, ideales para los días cálidos. La fragancia abre con acordes de kiwi, pimienta rosa y ruibarbo, que dan paso a un corazón de jazmín, ciclamen y sandía. Finalmente, deja un fondo suave de limón, almizcle y sándalo, logrando un equilibrio entre lo fresco y lo femenino.

Otra fragancia muy valorada por Máxima es “Samsara”, una edición limitada de la línea Les Légendaires de Guerlain. Este perfume, creado hace más de un siglo por un grupo de perfumistas de renombre, combina el ylang-ylang, el sándalo, el lirio, la haba tonka y la vainilla. El resultado es una esencia cálida y luminosa, con un toque clásico que refleja la elegancia atemporal de la reina. Su elección no sorprende, ya que es una fragancia que, como ella, conjuga tradición, carácter y sutileza.

Samsara de Guerlain jbyam.com

Cuánto sale el perfume favorito de la reina Máxima

En Argentina, el precio de “L’Imperatrice” de Dolce & Gabbana ronda los 140.000 pesos en su presentación de 100 ml, dependiendo del punto de venta y las promociones vigentes. Por otra parte, “Samsara” de Guerlain, al tratarse de una edición más exclusiva y de alta perfumería, supera los 170.000 pesos, siendo una opción más orientada a quienes buscan una fragancia clásica y de larga duración.

Ambos perfumes reflejan un estilo elegante y moderno, acorde con la imagen de la reina Máxima. Más allá del costo, representan una forma de expresión personal, un sello distintivo que aporta una impronta auténtica.