20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Este es el perfume favorito de la reina Máxima: cuánto sale en Argentina

Sus elecciones reflejan su estilo elegante y su amor por los aromas frescos. Dos opciones que combinan lujo, tradición y personalidad.

Por
Sus elecciones permiten conocer una identidad elegante
Sus elecciones permiten conocer una identidad elegante, cosmopolita y con una profunda conexión con lo sensorial. Getty Images
  • La reina Máxima de los Países Bajos se consolidó como un ícono de elegancia y estilo a nivel mundial.
  • Entre sus fragancias preferidas se destacan “L’Imperatrice” de Dolce & Gabbana y “Samsara” de Guerlain.
  • Ambas combinan notas florales y cítricas que reflejan su personalidad fresca, sofisticada y natural.
  • En Argentina, los precios de estos perfumes oscilan entre los 140.000 y los 170.000 pesos según la marca y presentación.
Donald Trump junto a Xi Jinping.
Te puede interesar:

Trump confirmó que busca un acuerdo comercial con Xi Jinping y viajar a China en 2026

La reina Máxima Zorreguieta, nacida en Argentina y reconocida mundialmente por su elegancia, logró consolidarse como un ícono de estilo dentro y fuera de los Países Bajos. Cada una de sus apariciones públicas se distingue por cómo expresa la naturalidad que la caracteriza, y eso incluye también su elección de perfumes. Lejos de ser un simple detalle, las fragancias que usa reflejan su personalidad, su gusto refinado y su vínculo con la naturaleza y lo femenino.

A lo largo de los años, la reina demostró que su estilo no solo se define por la moda o los accesorios, sino también por los aromas que la acompañan. Sus perfumes preferidos suelen tener un toque floral y cítrico, una mezcla que transmite frescura, energía y distinción. Esta elección no es casual: guarda relación con su amor por los tulipanes, símbolo nacional de los Países Bajos, y con su predilección por las notas vibrantes de la mandarina, el limón y la naranja.

Las fragancias que elige Máxima le dan lugar tanto a la tradición como a la modernidad, lujo y naturalidad, cualidades que también se reflejan en su forma de representar a la monarquía neerlandesa. Sus perfumes preferidos son declaraciones de estilo que recuerdan tanto su origen argentino como su vida en Europa, dando a conocer una identidad elegante, cosmopolita y con una profunda conexión con lo sensorial.

Dolce Gabbana Limperatrice

Cuál es el perfume favorito de la reina Máxima

Aunque la reina no tiene una sola fragancia de cabecera, entre sus preferidas se destaca “L’Imperatrice” de Dolce & Gabbana. Lanzado en 2009 como parte de la colección D&G Anthology, este perfume se inspira en los secretos del Tarot de Marsella. Su aroma se distingue por una combinación de notas frutales y florales, ideales para los días cálidos. La fragancia abre con acordes de kiwi, pimienta rosa y ruibarbo, que dan paso a un corazón de jazmín, ciclamen y sandía. Finalmente, deja un fondo suave de limón, almizcle y sándalo, logrando un equilibrio entre lo fresco y lo femenino.

Otra fragancia muy valorada por Máxima es “Samsara”, una edición limitada de la línea Les Légendaires de Guerlain. Este perfume, creado hace más de un siglo por un grupo de perfumistas de renombre, combina el ylang-ylang, el sándalo, el lirio, la haba tonka y la vainilla. El resultado es una esencia cálida y luminosa, con un toque clásico que refleja la elegancia atemporal de la reina. Su elección no sorprende, ya que es una fragancia que, como ella, conjuga tradición, carácter y sutileza.

Samsara de Guerlain

Cuánto sale el perfume favorito de la reina Máxima

En Argentina, el precio de “L’Imperatrice” de Dolce & Gabbana ronda los 140.000 pesos en su presentación de 100 ml, dependiendo del punto de venta y las promociones vigentes. Por otra parte, “Samsara” de Guerlain, al tratarse de una edición más exclusiva y de alta perfumería, supera los 170.000 pesos, siendo una opción más orientada a quienes buscan una fragancia clásica y de larga duración.

Ambos perfumes reflejan un estilo elegante y moderno, acorde con la imagen de la reina Máxima. Más allá del costo, representan una forma de expresión personal, un sello distintivo que aporta una impronta auténtica.

Noticias relacionadas

Zelenski quiere participar de las conversaciones de paz.

Volodimir Zelenski está dispuesto a participar de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin

Elon Musk cambió drásticamente su imagen desde su infancia en Sudáfrica hasta convertirse en figura global.

La impresionante transformación de Elon Musk: así se veía de chico

El robo al Museo del Louvre tiene conmocionada a Francia.

Robo en el Louvre: apareció un video que muestra cómo se llevaron las joyas de Napoleón

Los cuatro tripulantes del avión sobrevivieron.

Un avión se despistó y cayó al mar en Hong Kong: hay dos muertos

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el rostro nuevo de la política boliviana que asumirá la presidencia

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el rostro nuevo de la política boliviana que asumirá la presidencia

El clima también profundiza la brecha entre países ricos y pobres.

La ONU advirtió que el calor extremo afectará más rápido a los países pobres

Rating Cero

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Le inconfundible fachada de Cemento, el CBGB argentino.
play

Cinco discos de rock argentino grabados en vivo en el mítico Cemento

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

Gran Hermano España ﻿se burló de los ganadores de la edición argentina.

Gran Hermano España se burló de la versión de Telefe: "Siempre gana el..."

Wanda Nara deberá enfrentarse a la justicia nuevamente.
play

Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca: la demandaron por miles de dólares

últimas noticias

La mujer fue detenida por la Policía de Córdoba.

Córdoba: detuvieron a una mujer por un ataque a balazos contra una adolescente

Hace 10 minutos
Pablo Laurta fue derivado a la cárcel de Cruz del Eje.

"Hice lo necesario para rescatar a mi hijo", insistió Pablo Laurta al llegar a Córdoba

Hace 26 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 21 de octubre

Hace 31 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 21 de octubre

Hace 35 minutos
María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Hace 40 minutos