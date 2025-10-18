Este es el perfume favorito de Cristiano Ronaldo: cuánto sale en Argentina Una fragancia sofisticada y magnética, creada por Givenchy, se convirtió en uno de los símbolos de elegancia y distinción del futbolista portugués. Por







Inspirado en la búsqueda de la perfección, el perfume preferido de Cristiano Ronaldo representa su mentalidad competitiva y su pasión por superar límites. @cristiano

Reconocido por su talento deportivo y su mentalidad competitiva, Cristiano Ronaldo también se distingue por su gusto refinado y su inclinación hacia los detalles de lujo. Dentro de su rutina de cuidados personales, las fragancias ocupan un lugar especial, y entre todas, una destaca por encima del resto: Pi de Givenchy, un perfume que refleja tanto su carácter como su filosofía de vida.

Este producto, perteneciente a una colección exclusiva de la casa francesa Givenchy, encarna la idea de superación personal y atracción magnética, cualidades que coinciden con la imagen del jugador. En su sitio oficial, el frasco de 50 mililitros cuesta 82 euros, mientras que el de 100 mililitros alcanza los 115 euros, cifras que lo posicionan dentro del segmento de perfumes de lujo.

Además de su aroma distintivo, Pi de Givenchy guarda un concepto simbólico que lo hace único. Inspirado en la búsqueda del conocimiento y el infinito, el perfume propone un viaje sensorial que combina fuerza, sofisticación y misterio, valores con los que el futbolista portugués se identifica plenamente y que lo convierten en un emblema de elegancia moderna.

Cuál es el perfume favorito de Cristiano Ronaldo La fragancia Pi de Givenchy pertenece a la familia oriental amaderada, una combinación que la marca define como “ambarina y magnética para un hombre que aspira a superar sus propios límites”. El perfume fue creado en 1998 por el prestigioso perfumista Alberto Morillas, quien buscó representar a través del aroma la idea del infinito y la perfección.

Su composición se construye sobre tres pilares aromáticos que aportan equilibrio y profundidad: mandarina y aguja de pino en las notas de salida; infinium en el corazón, que le otorga un matiz cálido y envolvente; y un fondo de madera de Olneya con cristales de benjuí, responsables de su persistencia y elegancia.

Otro de los rasgos más destacados del perfume es su diseño icónico. El frasco, de forma piramidal y líneas angulosas, simboliza la perfección geométrica y la exploración, mientras que su tapa dorada metálica refuerza la sensación de lujo y exclusividad, coherente con la imagen de Ronaldo. Cuánto sale el perfume favorito de Cristiano Ronaldo en Argentina Actualmente, el frasco de 100 mililitros se puede conseguir en perfumerías nacionales a partir de $137.000, aunque en la mayoría de los comercios el valor asciende a $176.000 o más, ubicándolo dentro del segmento de fragancias de lujo. CR7 perfume 2 Pi de Givenchy, el perfume preferido por Cristiano Ronaldo, puede encontrarse en Argentina con valores equivalentes a los $176.000. Considerado una fragancia de lujo, su costo refleja tanto la calidad de los ingredientes como el prestigio de la firma francesa. Más que un perfume, Pi de Givenchy es una declaración de estilo, y su elección por parte de Cristiano Ronaldo confirma la conexión entre el rendimiento, la estética y la búsqueda constante de la excelencia.