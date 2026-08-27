27 de agosto de 2026 Inicio
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Argentina quedó afuera de la nueva cuota de exportación de 300 mil toneladas de carne sin aranceles a Estados Unidos

Donald Trump autorizó el ingreso extraordinario de 300 mil toneladas para frenar el avance de los precios. Como nuestros país cuenta con cupos fijos, no participa de la medida.

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Estados Unidos asignó a Argentina cupos fijos de importación de carne vacuna.

Estados Unidos asignó a Argentina cupos fijos de importación de carne vacuna.

Redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó la medida anticipada vía redes sociales al firmar una proclama que habilita el ingreso temporal y extraordinario de 300 mil toneladas de carne vacuna magra sin aranceles, por fuera de los cupos y canales habituales. Sin embargo, la Argentina quedó fuera del nuevo volumen habilitado.

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La medida también excluye de sus ventajas a otros países como Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, que ya operan bajo volúmenes asignados previamente. En contrapartida, la decisión le abre una oportunidad clave a Brasil, que hasta ahora no disponía de un tratamiento arancelario preferencial en Estados Unidos.

De acuerdo con la información del Consejo de Importación de Carne de América (MICA, por sus siglas en inglés), las 300 mil toneladas adicionales corresponden exclusivamente al contingente arancelario denominado "Otros países o áreas".

Ese cupo es utilizado principalmente por Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y los Países Bajos. En cambio, los países que cuentan con una asignación específica dentro del sistema de contingentes arancelarios , entre ellos Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y el Reino Unido, "no son elegibles para acceder a esta ampliación adicional".

Noticia en desarrollo.-

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