San Miguel de Tucumán fue declarada como la capital simbólica de Argentina cada 9 de Julio El Ejecutivo promulgó este martes la Ley 27.820, publicada este martes en el Boletín Oficial. De esta manera, los actos centrales que organice la administración nacional, en conmemoración del aniversario de la Declaración de la Independencia, tendrán lugar en esa ciudad. Por Agregar C5N en









El Gobierno promulgó este martes la Ley 27.820, que declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán como la capital simbólica de la República Argentina cada 9 de Julio. La medida ya existía por un decreto presidencial dictado en 1991, pero ahora quedó establecida luego de que se aprobara por unanimidad en el Congreso la iniciativa de las senadoras tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.

Como medida principal, se adopta que los actos centrales que organice el Gobierno Nacional, en conmemoración del aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, tendrán lugar en la ciudad capital de la provincia de Tucumán.

"Es un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano. Un proyecto que tiene que ver con la historia del norte argentino y la conformación de nuestra Nación. Cada 9 de julio de cada año nuestra provincia es el epicentro de la voluntad de todos los pueblos del país y de la región de luchar por la soberanía, la libertad, la unidad de los pueblos en pos de una mejor calidad de vida para todos y todas", habían planteado las legisladoras.