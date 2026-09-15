15 de septiembre de 2026 Inicio
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San Miguel de Tucumán fue declarada como la capital simbólica de Argentina cada 9 de Julio

El Ejecutivo promulgó este martes la Ley 27.820, publicada este martes en el Boletín Oficial. De esta manera, los actos centrales que organice la administración nacional, en conmemoración del aniversario de la Declaración de la Independencia, tendrán lugar en esa ciudad.

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San Miguel de Tucumán fue declarada como la capital simbólica de Argentina cada 9 de Julio

El Gobierno promulgó este martes la Ley 27.820, que declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán como la capital simbólica de la República Argentina cada 9 de Julio. La medida ya existía por un decreto presidencial dictado en 1991, pero ahora quedó establecida luego de que se aprobara por unanimidad en el Congreso la iniciativa de las senadoras tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.

Senadores opositores ampliaron la denuncia.
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Como medida principal, se adopta que los actos centrales que organice el Gobierno Nacional, en conmemoración del aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, tendrán lugar en la ciudad capital de la provincia de Tucumán.

"Es un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano. Un proyecto que tiene que ver con la historia del norte argentino y la conformación de nuestra Nación. Cada 9 de julio de cada año nuestra provincia es el epicentro de la voluntad de todos los pueblos del país y de la región de luchar por la soberanía, la libertad, la unidad de los pueblos en pos de una mejor calidad de vida para todos y todas", habían planteado las legisladoras.

En sus fundamentos, la ley remarca que San Miguel de Tucumán fue la sede del Congreso que el 9 de julio de 1816 declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a la vez que también detalla otros hitos como la Batalla de Tucumán de 1812, el Éxodo Jujeño y la Batalla de Salta.

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