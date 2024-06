Estados Unidos: Donald Trump pidió el apoyo masivo de los evangélicos que exigen la prohibición del aborto

"Los evangélicos y cristianos no votan tanto como deberían", señaló el candidato republicano en un hotel de Washington ante cientos de asistentes a la conferencia de la coalición Faith and Freedom. "Van a la iglesia cada domingo pero no votan. Y tenemos que asegurarnos de que voten esta vez, porque solo tienen que hacerlo esta vez", pidió.

En esa línea, ironizó y provocó la risa de los presentes: "Dentro de cuatro años no tienen que votar, ¿vale? En cuatro años no voten, no me importa".

Además, el magnate les prometió a los evangélicos, que cumplieron un papel importante en su llegada a la Casa Blanca en 2016, que defendería su fe. De acuerdo a recientes encuestas, los cristianos representan aproximadamente el 20% del electorado general.

Durante su presidencia, Trump había nombrado tres jueces conservadores en la Corte Suprema que cumplieron un rol fundamental en 2022 al anular el derecho al aborto en todo el territorio de Estados Unidos.

"Protegeremos a los cristianos en nuestras escuelas, en nuestro ejército, nuestra administración, nuestros lugares de trabajo, en nuestros hospitales", aseguró.

Por otra parte, afirmó que, si gana las próximas elecciones, constituirá un grupo federal que investigue la "discriminación" y la "persecución" a los cristianos en el país.

El líder republicano se enfrentará este jueves en un esperado debate televisado a su rival demócrata, el presidente Joe Biden.