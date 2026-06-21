21 de junio de 2026 Inicio
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En medio del Mundial 2026, Coudet llamó a un jugador de la Selección para River: la respuesta del futbolista

El Millonario llegó este domingo para arrancar la pretemporada de cara al segundo semestre del año. Luego de confirmar la llegada de Nicolás Otamendi y Mauro Aramburri, no se detiene en el mercado de pases.

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Eduardo Chacho Coudet llamó a Giovani Lo Celso para comunicarle que lo quiere en River

Eduardo "Chacho" Coudet llamó a Giovani Lo Celso para comunicarle que lo quiere en River

River llegó este domingo a España para empezar la pretemporada, pero la mente de Eduardo “Chacho” Coudet no para y llamó a un jugador de la Selección para incorporarlo en este mercado de pases.

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Es que, el entrenador del Millonario pretende tener en el plantel a nada más ni nada menos que Giovani Lo Celso, mediocampista que está disputando actualmente el Mundial 2026, para hacerle saber que lo quiere dirigir nuevamente, tal como sucedió en Rosario Central, pero esta vez, en Núñez.

Lo que pasa que como el bicampeón de América con la Albiceleste tiene la mente puesta en lo que es su segunda Copa del Mundo y por el momento no habrá novedades, ya que le advirtió que recién lo hará una vez que termine la competencia mundialista.

A la espera de una respuesta, de igual modo se sabe que la llegada del futbolista de 30 años no será nada sencilla: tiene contrato con Betis hasta mediados del 2028 y el conjunto español pretenderá al menos 15 millones de euros por el pase del rosarino. Por otro, en caso que se concrete su regreso al fútbol argentino, se cree que priorizaría a Rosario Central teniendo en cuenta su vínculo con el club y la posibilidad de jugar con Ángel Di María.

River empezó la pretemporada en España: cuándo jugará su primer amistoso

River aterrizó este domingo en Alicante, España, para comenzar la pretemporada y ponerse a punto en lo que será el segundo semestre del año donde deberá afrontar la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

Ya con la confirmación de Nicolás Otamendi, que se sumará al plantel una vez que finalice el Mundial 2026 y Mauro Aramburri, el Millonario ya tiene confirmado un amistoso en Portugal.

Según se confirmó, el partido internacional será ante Flamengo el próximo viernes 3 de julio a las 15:30 horas en el Estadio Algarve, ubicado en la ciudad portuguesa de Faro.

River comunicó los hinchas que quieran asistir a dicho partido podrán adquirir las entradas a partir de este domingo 21 de junio a través de la plataforma Meo Blue Ticket. Los precios de las ubicaciones van desde €11,11 como la más barata hasta 38,87.

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