En medio del Mundial 2026, Coudet llamó a un jugador de la Selección para River: la respuesta del futbolista El Millonario llegó este domingo para arrancar la pretemporada de cara al segundo semestre del año. Luego de confirmar la llegada de Nicolás Otamendi y Mauro Aramburri, no se detiene en el mercado de pases. Por Agregar C5N en









Eduardo "Chacho" Coudet llamó a Giovani Lo Celso para comunicarle que lo quiere en River

River llegó este domingo a España para empezar la pretemporada, pero la mente de Eduardo “Chacho” Coudet no para y llamó a un jugador de la Selección para incorporarlo en este mercado de pases.

Es que, el entrenador del Millonario pretende tener en el plantel a nada más ni nada menos que Giovani Lo Celso, mediocampista que está disputando actualmente el Mundial 2026, para hacerle saber que lo quiere dirigir nuevamente, tal como sucedió en Rosario Central, pero esta vez, en Núñez.

Lo que pasa que como el bicampeón de América con la Albiceleste tiene la mente puesta en lo que es su segunda Copa del Mundo y por el momento no habrá novedades, ya que le advirtió que recién lo hará una vez que termine la competencia mundialista.

X (@Argentina) A la espera de una respuesta, de igual modo se sabe que la llegada del futbolista de 30 años no será nada sencilla: tiene contrato con Betis hasta mediados del 2028 y el conjunto español pretenderá al menos 15 millones de euros por el pase del rosarino. Por otro, en caso que se concrete su regreso al fútbol argentino, se cree que priorizaría a Rosario Central teniendo en cuenta su vínculo con el club y la posibilidad de jugar con Ángel Di María.

River empezó la pretemporada en España: cuándo jugará su primer amistoso River aterrizó este domingo en Alicante, España, para comenzar la pretemporada y ponerse a punto en lo que será el segundo semestre del año donde deberá afrontar la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.