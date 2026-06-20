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21 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: todos los partidos de este domingo 21 de junio y dónde verlos

Se larga la segunda fecha en los grupos G y H, donde la paridad es la principal protagonista: los ocho equipos suman un punto producto de estrenos plagados de empates. Los horarios, canales de TV y todo lo que tenés que saber para seguir la acción del Mundial este domingo.

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España y Uruguay necesitan ganar si no quieren complicarse en la Copa del Mundo.

España y Uruguay necesitan ganar si no quieren complicarse en la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá continúa este domingo 21 de junio, la 11ª jornada del certamen, con una jornada que será vibrante y fundamental para definir el rumbo de los Grupos G y H. Tras una primera fecha en la que todos los integrantes de ambas zonas terminaron empatados, este día se vuelve clave para que selecciones de peso como España, candidata al título, y Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, logren finalmente despegarse en la tabla de posiciones.

Ecuador igualó sin goles con Curazao. El arquero caribeño, Eloy Room, fueuna de las figuras del partido. 
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El plato fuerte para el mediodía argentino será el duelo entre España y Arabia Saudita por el Grupo H, que comenzará a las 13 y se disputará en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. La selección española busca su primera victoria en esta Copa del Mundo frente a un conjunto árabe que también llega con la necesidad de sumar tres unidades tras el empate en su debut.

Uruguay no pudo con Arabia Saudita en su debut mundialista.

Uruguay no pudo con Arabia Saudita en su debut mundialista.

Por la tarde, la atención se trasladará a Miami, donde Uruguay se medirá ante Cabo Verde a las 19 en el Estadio Hard Rock. El equipo uruguayo tiene la misión de obtener un triunfo para acomodarse en su zona y evitar un comienzo estadísticamente negativo para los equipos de la Conmebol. Al igual que ocurre con España, una victoria posicionaría a los charrúas como líderes provisorios de su grupo.

La agenda dominical también contempla actividad intensa en el Grupo G, comenzando con el choque entre Bélgica e Irán a las 16 en el Estadio SoFi de Los Ángeles. Para cerrar la fecha, a las 22, la Nueva Zelanda de Tim Payne y Egipto se enfrentarán en el BC Place de Vancouver, Canadá. Ambos partidos son de vital importancia ya que todas las selecciones del Grupo G se encuentran igualadas en puntos y diferencia de gol, por lo que cualquier ventaja obtenida hoy será determinante para el futuro de la zona.

Partidos del domingo 21 de junio: transmisión de TV y horarios

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

  • España vs. Arabia Saudita (Grupo H)- Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos - Argentina: 13:00 horas | DSports, TyC Sports, Disney+, Paramount+, Telecentro (Canal 995)
  • Bélgica vs. Irán (Grupo G) - Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos - Argentina: 16:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Telecentro (Canal 995)
  • Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H) - Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos - Argentina: 19:00 horas | DSports, Telefe, Paramount+, Flow, Telecentro (Canal 995)
  • Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G) - Estadio BC Place (Vancouver), Canadá - Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow, Telecentro (Canal 995)
España tuvo un debut olvidable ante Cabo Verde: fue 0-0.

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