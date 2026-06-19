Mundial 2026: todos los partidos de este sábado 20 de junio y dónde verlos Un sábado de superacción se hace presente en la continuidad de la segunda jornada de la Copa del Mundo. En el Grupo E, Alemania enfrentará a Costa de Marfil y Ecuador a Curazao; en el Grupo F, Países Bajos jugará contra Suecia y Túnez ante Japón. Por Agregar C5N en









Países Bajos, Ecuador y Alemania, los platos fuertes de esta jornada.

El Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá continúa este sábado 20 de junio, la 10ª jornada del certamen, con 4 partidos de la segunda fecha que prometen darle acción a una Copa del Mundo que ya supera las expectativas. A la cancha saltarán Países Bajos y Alemania, dos candidatos al título que buscarán el triunfo para llegar a la próxima fase, mientras que el Ecuador de Sebastián Beccacece intentará recuperarse del traspié de su estreno mundialista.

Entre los partidos destacados se encuentra el que jugarán en Houston, Países Bajos - Suecia. Los neerlandeses deberán buscar la victoria tras su empate inicial ante Japón para mantener la esperanza de pasar como primera de grupo, mientras que los escandinavos intentarán sellar su clasificación matemática a los dieciseisavos de final tras su victoria ante Túnez.

Ecuador decepcionó en su debut frente a Costa de Marfil y perdió 1-0. Alemania y Costa de Marfil serán protagonistas en Toronto, donde buscarán el primer lugar del Grupo E: ambas selecciones tienen tres puntos tras ganar a Curazao y Ecuador respectivamente. Quien gane, clasificará directamente a 16avos de final.

Ecuador y Curazao serán los encargados de bajar el telón de la actividad del Grupo E. Ambos llegan sin unidades y saben que una derrota podría dejarlos al borde de la eliminación, por lo que el duelo aparece como una oportunidad clave para seguir con chances de avanzar a la próxima fase del Mundial.

Más tarde, Túnez y Japón protagonizarán el último encuentro de la jornada en el Estadio BBVA de Monterrey, correspondiente al Grupo F. El conjunto africano intentará recuperarse tras la dura caída ante Suecia y estrenará ciclo con Hervé Renard como entrenador, mientras que los japoneses buscarán sumar de a tres luego del empate 2-2 frente a Países Bajos para quedar bien posicionados en la pelea por la clasificación.