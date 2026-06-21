21 de junio de 2026 Inicio
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Día de Padre: con una demanda "cautelosa", de cuánto es el gasto promedio para el regalo

El consumidor busca los últimos descuentos, mientras que los comercios buscan atraer compradores mediante rebajas, cuotas sin interés y beneficios combinados.

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El ticket promedio del regalo para el Día del Padre es de $62.000.

El ticket promedio del regalo para el Día del Padre es de $62.000.

Hoy se festeja el Día del Padre, y en medio de la crisis económica, de igual modo las personas buscaron qué regalar. Este año , el panorama muestra una “demanda cautelosa” pese a las rebajas, cuotas sin interés y beneficios combinados que ofrecen los comercios.

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El informe fue realizado por la consultora Focus Market, explicó que el consumidor está comparando más, pero que espera los últimos descuentos. “Las promociones, ofertas y descuentos se consolidan como una de las principales herramientas para estimular el consumo en un contexto de demanda cautelosa”, sostuvo su director, Damián Di Pace.

En cuanto al ticket promedio para hacer un presente, los consumidores harán un gasto promedio de $62.000. Mientras que los comercios buscan atraer compradores mediante rebajas, cuotas sin interés y beneficios combinados. “Están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas durante el Día del Padre”, remarcó Di Piace.

Día del Padre: cuál es el regalo más elegido

De acuerdo al relevamiento de la consultora, el regalo más elegido para hacer es el rubro de la indumentaria con un 33,4%, experiencias (Cena, Día de campo, etcétera) 24,9%, y vinos y licores 13,9%, este último se mantienen los tres primeros lugares con respecto a 2025.

Un escalón más abajo, un 6,9% eligieron calzado, un escalón más abajo optó por perfumería (6,7%); informática, TV y Video 4,5%, Herramientas 2,7%, y joyería/relojería 2,1%. En últimos lugares están librería; smartphones; artículos para el hogar y usos particulares; marroquinería, y regalería (entre 1,6% y 0,3%).

Día del Padre: los lugares más elegidos para comprar el regalo

Por último, los lugares más elegidos para hacer la compra para el Día del Padre los argentinos, optan por ir a buscarlo en los centros comerciales a cielo abierto (Comercio Minorista tradicional) 33%, comercio electrónico 27% (Sitio web del vendedor 40%, marketplace 37%, Instagram 15%, Facebook 6%, y otro 2%), Shopping 22%, Outlet 11%, y Supermercados 7%.

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