Día de Padre: con una demanda "cautelosa", de cuánto es el gasto promedio para el regalo El consumidor busca los últimos descuentos, mientras que los comercios buscan atraer compradores mediante rebajas, cuotas sin interés y beneficios combinados. Por Agregar C5N en









El ticket promedio del regalo para el Día del Padre es de $62.000.

Hoy se festeja el Día del Padre, y en medio de la crisis económica, de igual modo las personas buscaron qué regalar. Este año , el panorama muestra una “demanda cautelosa” pese a las rebajas, cuotas sin interés y beneficios combinados que ofrecen los comercios.

El informe fue realizado por la consultora Focus Market, explicó que el consumidor está comparando más, pero que espera los últimos descuentos. “Las promociones, ofertas y descuentos se consolidan como una de las principales herramientas para estimular el consumo en un contexto de demanda cautelosa”, sostuvo su director, Damián Di Pace.

En cuanto al ticket promedio para hacer un presente, los consumidores harán un gasto promedio de $62.000. Mientras que los comercios buscan atraer compradores mediante rebajas, cuotas sin interés y beneficios combinados. “Están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas durante el Día del Padre”, remarcó Di Piace.

Día del Padre: cuál es el regalo más elegido De acuerdo al relevamiento de la consultora, el regalo más elegido para hacer es el rubro de la indumentaria con un 33,4%, experiencias (Cena, Día de campo, etcétera) 24,9%, y vinos y licores 13,9%, este último se mantienen los tres primeros lugares con respecto a 2025.

Un escalón más abajo, un 6,9% eligieron calzado, un escalón más abajo optó por perfumería (6,7%); informática, TV y Video 4,5%, Herramientas 2,7%, y joyería/relojería 2,1%. En últimos lugares están librería; smartphones; artículos para el hogar y usos particulares; marroquinería, y regalería (entre 1,6% y 0,3%).