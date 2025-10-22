Imágenes impactantes: un avión se estrelló en un aeropuerto de Venezuela: murieron los dos tripulantes Una aeronave tipo PAY1 se estrelló este miércoles al intentar despegar del aeropuerto de Paramillo, en el estado venezolano de Táchira. Por







Una avioneta tipo PAY1, matrícula YV1443, se estrelló este miércoles durante la maniobra de despegue en el Aeropuerto de Paramillo, en el estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia. Los dos tripulantes que viajaban a bordo murieron en el acto y la aeronave quedó completamente destruida por el incendio que siguió al impacto.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó que el accidente ocurrió en la fase inicial del despegue y que de inmediato se activaron los protocolos de emergencia. “Lamentablemente resultaron fallecidos los dos tripulantes a bordo”, indicó el organismo en un comunicado oficial.

Videos difundidos en redes sociales muestran que el avión logró elevarse unos segundos antes de perder estabilidad y caer sobre la pista, generando una fuerte explosión. Los pilotos fueron identificados extraoficialmente como Toni Bortone y Juan Maldonado.

Equipos de Bomberos Aeronáuticos, Protección Civil Táchira y la Policía Nacional Bolivariana trabajaron en la zona para extinguir el fuego y asegurar el área. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) quedó a cargo del análisis técnico para determinar las causas del siniestro.

Fuentes locales señalaron que una posible explosión en un neumático durante el despegue podría haber originado la pérdida de control, aunque las autoridades evitaron confirmar esa versión hasta que concluyan las pericias.