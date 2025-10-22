De qué se trata Ni una palabra, la película de suspenso con actores destacados que ahora está en Netflix Este lanzamiento de 2001 en los cines, ahora está siendo furor en esta popular plataforma de streaming.







Ahora, llegó a gran N roja Ni una palabra, la película de suspenso y drama de 2001 que fue tendencia en pantalla grande y, actualmente, escaló rápidamente entre las más vistas.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y hacen furor en cuestión de minutos entre los miles de suscriptores ya inscriptos a este sitio web. Asimismo, la cantidad de usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025 y la convierten en la más consumida del mundo entero.

Un thriller que te mantendrá atrapado de principio a fin desde la comodidad de tu casa. Un entretenimiento garantizado que no te podés perder este fin de semana de octubre. A continuación te dejamos más detalles sobre su trama y un adelanto para que lo disfrutes de inmediato.

Sinopsis de Ni una palabra, la película que es tendencia en Netflix Nathan Conrad (Michael Douglas) tiene un gran trabajo, una bella esposa y una hija encantadora. Sin embargo, su idílica vida se trunca cuando desaparece su pequeña. Sin saberlo, un grupo de secuestradores ha estado vigilando su apartamento. Los criminales no buscan una recompensa, solo quieren que Nathan extraiga un código de seis dígitos de la mente de una adolescente, Elisabeth Burrows (Brittany Murphy), una de sus pacientes con un largo historial de violencia y tratamientos fallidos.

Tráiler de Ni una palabra Embed - NI UNA PALABRA (Trailer español)

Reparto de Ni una palabra Michael Douglas como Dr. Nathan R. Conrad

como Dr. Nathan R. Conrad Brittany Murphy como Elisabeth Burrows

como Elisabeth Burrows Sean Bean como Patrick Koster

como Patrick Koster Famke Janssen como Aggie Conrad

como Aggie Conrad Skye McCole Bartusiak como Jessie Conrad

como Jessie Conrad Jennifer Esposito como Sandra Cassidy

como Sandra Cassidy Guy Torry como Dolen

