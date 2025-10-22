IR A
IR A

De qué se trata Ni una palabra, la película de suspenso con actores destacados que ahora está en Netflix

Este lanzamiento de 2001 en los cines, ahora está siendo furor en esta popular plataforma de streaming.

Ahora

Ahora, llegó a gran N roja Ni una palabra, la película de suspenso y drama de 2001 que fue tendencia en pantalla grande y, actualmente, escaló rápidamente entre las más vistas. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y hacen furor en cuestión de minutos entre los miles de suscriptores ya inscriptos a este sitio web. Asimismo, la cantidad de usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025 y la convierten en la más consumida del mundo entero.

One Punch-Man es un fenómeno que ha captado la atención del público debido a su enfoque original. Ambientado en un mundo donde los héroes son profesionales con clasificaciones establecidas, la historia presenta al aparentemente sencillo Saitama, un héroe invencible.
Te puede interesar:

One Punch-Man llega con una nueva temporada a Netflix: de qué se trata

Ahora, llegó a gran N roja Ni una palabra, la película de suspenso y drama de 2001 que fue tendencia en pantalla grande y, actualmente, escaló rápidamente entre las más vistas. Un thriller que te mantendrá atrapado de principio a fin desde la comodidad de tu casa. Un entretenimiento garantizado que no te podés perder este fin de semana de octubre. A continuación te dejamos más detalles sobre su trama y un adelanto para que lo disfrutes de inmediato.

Sinopsis de Ni una palabra, la película que es tendencia en Netflix

Nathan Conrad (Michael Douglas) tiene un gran trabajo, una bella esposa y una hija encantadora. Sin embargo, su idílica vida se trunca cuando desaparece su pequeña. Sin saberlo, un grupo de secuestradores ha estado vigilando su apartamento. Los criminales no buscan una recompensa, solo quieren que Nathan extraiga un código de seis dígitos de la mente de una adolescente, Elisabeth Burrows (Brittany Murphy), una de sus pacientes con un largo historial de violencia y tratamientos fallidos.

Ni_una_palabra-912768965-large

Tráiler de Ni una palabra

Embed - NI UNA PALABRA (Trailer español)

Reparto de Ni una palabra

  • Michael Douglas como Dr. Nathan R. Conrad
  • Brittany Murphy como Elisabeth Burrows
  • Sean Bean como Patrick Koster
  • Famke Janssen como Aggie Conrad
  • Skye McCole Bartusiak como Jessie Conrad
  • Jennifer Esposito como Sandra Cassidy
  • Guy Torry como Dolen
  • Oliver Platt como Dr. Louis Sachs
Ni_una_palabra-606664029-large
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una nueva serie se estrenó en HBO MAX este año,

Este crimen de Texas lleva más de 30 años sin resolverse y cambió para siempre a una ciudad estadounidense

La tercera temporada de Envidiosa se estreará el 19 de noviembre.
play

Envidiosa, tercera temporada: Netflix confirmó la fecha de estreno

La vecina perfecta es el mejor documental que ha salido este año.
play

La vecina perfecta, el escalofriante documental que llegó a Netflix: cuál es la historia

La miniserie francesa volvió a destacarse entre las series más vistas de Netflix en 2025.
play

Está en Netflix, es una serie increíble y tiene solo 4 capítulos

Los fans de K-pop Demons Hunters van a poder disfrutar de juguetes exclusivos. 

Mattel y Hasbro venderán muñecas del éxito de Netflix, K-Pop Deamon Hunters: cuándo salen a la venta y cuánto salen

Drew Barrymore y Joel Hammond intepretan a un matrimonio muy inusual y escalofriante.
play

La serie de capítulos cortos que brilla en Netflix con su humor, acción y suspenso

últimas noticias

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Hace 11 minutos
El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.

Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"

Hace 21 minutos
El gobierno peruano declaró la emergencia para contener las protestas.

Perú declaró el estado de emergencia en Lima por la ola de violencia e inseguridad

Hace 57 minutos
Corea del Norte lanzó los misiles antes del viaje de Donald Trump.

Corea del Norte lanzó misiles balísticos en la previa del viaje de Trump a Asia

Hace 1 hora
En agosto la actividad económica registró una suba interanual del 2,4%

En agosto, la actividad económica registró una suba interanual del 2,4% gracias a la intermediación financiera

Hace 1 hora