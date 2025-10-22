One Punch-Man llega con una nueva temporada a Netflix: de qué se trata Esta tercera entrega fue dirigida por Shinpei Nagai en reemplazo de Chikara Sakurai, escrita por Tomohiro Suzuki y producida por el estudio J.C.Staff.







One Punch-Man es un fenómeno que ha captado la atención del público debido a su enfoque original. Ambientado en un mundo donde los héroes son profesionales con clasificaciones establecidas, la historia presenta al aparentemente sencillo Saitama, un héroe invencible.

La tercera temporada de One Punch-Man fue lanzada primeramente el 18 de agosto de 2022, bajo la dirección de Shinpei Nagai en reemplazo de Chikara Sakurai, escrita por Tomohiro Suzuki y producida por el estudio J.C.Staff.

Makoto Miyazaki estuvo a cargo de la banda sonora, mientras que Shinjiro Kuroda y Ryosuke Shirakawa acompañaron a Chikashi Kubota en el diseño de personajes. Los temas musicales fueron compuestos por las bandas JAM Project, BABYMETAL y el cantante Makoto Furukawa.

Crunchyroll y Netflix adquirieron la licencia para su distribución en Latinoamérica, con la primera plataforma encargándose también de España.

El conflicto inevitable con la Asociación de Monstruos no es solo una prueba de fuerza para Saitama, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre el propósito y la moralidad de los héroes y sus antagonistas. La Asociación de Monstruos, liderada por las figuras imponentes de Orochi y Gyoro, planea desestabilizar el statu quo, llamando a todos los monstruos a unirse y romper la paz existente. Esto conduce a un conflicto masivo en el que las verdaderas intenciones de los monstruos y su deseo de dominación se hacen evidentes.

Reparto de One Punch-Man El reparto de One-Punch Man temporada 3 incluye a Makoto Furukawa como Saitama, Kaito Ishikawa como Genos, Yûki Kaji como Sonic, Hikaru Midorikawa como Garou, Saori Hayami como Fubuki y Hiroki Yasumoto como King. El estudio de animación vuelve a ser JC Staff. Saitama: Makoto Furukawa

Makoto Furukawa Genos: Kaito Ishikawa

Kaito Ishikawa Sonic: Yûki Kaji

Yûki Kaji Garou: Hikaru Midorikawa

Hikaru Midorikawa King : Hiroki Yasumoto

: Hiroki Yasumoto Fubuki: Saori Hayami

Saori Hayami Gyoro Gyoro: Takehito Koyasu

Takehito Koyasu Tornado Terrible: Aoi Yuki

Aoi Yuki Silverfang: Kazuhiro Yamaji

Kazuhiro Yamaji Atomic Samurai : Kenjiro Tsuda

: Kenjiro Tsuda Child Emperor : Minami Takayama

: Minami Takayama Zombieman: Takahiro Sakurai

Takahiro Sakurai Ciclista sin Licencia: Yuichi Nakamura one-punch-man-anime-heroes-vs-villains-poster