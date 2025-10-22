IR A
One Punch-Man llega con una nueva temporada a Netflix: de qué se trata

Esta tercera entrega fue dirigida por Shinpei Nagai en reemplazo de Chikara Sakurai, escrita por Tomohiro Suzuki y producida por el estudio J.C.Staff.

One Punch-Man es un fenómeno que ha captado la atención del público debido a su enfoque original. Ambientado en un mundo donde los héroes son profesionales con clasificaciones establecidas, la historia presenta al aparentemente sencillo Saitama, un héroe invencible.

La tercera temporada de One Punch-Man fue lanzada primeramente el 18 de agosto de 2022, bajo la dirección de Shinpei Nagai en reemplazo de Chikara Sakurai, escrita por Tomohiro Suzuki y producida por el estudio J.C.Staff.

Makoto Miyazaki estuvo a cargo de la banda sonora, mientras que Shinjiro Kuroda y Ryosuke Shirakawa acompañaron a Chikashi Kubota en el diseño de personajes. Los temas musicales fueron compuestos por las bandas JAM Project, BABYMETAL y el cantante Makoto Furukawa.

Crunchyroll y Netflix adquirieron la licencia para su distribución en Latinoamérica, con la primera plataforma encargándose también de España.

Sinopsis de One Punch-Man, el animé que tiene una nueva temporada en Netflix

One Punch-Man es un fenómeno que ha captado la atención del público debido a su enfoque original. Ambientado en un mundo donde los héroes son profesionales con clasificaciones establecidas, la historia presenta al aparentemente sencillo Saitama, un héroe invencible que se aburre a causa de su inmenso poder. Después de años de ausencia, su regreso en 2025 genera grandes expectativas en la comunidad de seguidores. La premisa de la tercera temporada se centra en el arco de la Asociación de Monstruos, un grupo poderoso y organizado que desafía la hegemonía de los héroes.

El conflicto inevitable con la Asociación de Monstruos no es solo una prueba de fuerza para Saitama, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre el propósito y la moralidad de los héroes y sus antagonistas. La Asociación de Monstruos, liderada por las figuras imponentes de Orochi y Gyoro, planea desestabilizar el statu quo, llamando a todos los monstruos a unirse y romper la paz existente. Esto conduce a un conflicto masivo en el que las verdaderas intenciones de los monstruos y su deseo de dominación se hacen evidentes.

Tráiler de One Punch-Man

Reparto de One Punch-Man

El reparto de One-Punch Man temporada 3 incluye a Makoto Furukawa como Saitama, Kaito Ishikawa como Genos, Yûki Kaji como Sonic, Hikaru Midorikawa como Garou, Saori Hayami como Fubuki y Hiroki Yasumoto como King. El estudio de animación vuelve a ser JC Staff.

  • Saitama: Makoto Furukawa
  • Genos: Kaito Ishikawa
  • Sonic: Yûki Kaji
  • Garou: Hikaru Midorikawa
  • King: Hiroki Yasumoto
  • Fubuki: Saori Hayami
  • Gyoro Gyoro: Takehito Koyasu
  • Tornado Terrible: Aoi Yuki
  • Silverfang: Kazuhiro Yamaji
  • Atomic Samurai: Kenjiro Tsuda
  • Child Emperor: Minami Takayama
  • Zombieman: Takahiro Sakurai
  • Ciclista sin Licencia: Yuichi Nakamura
