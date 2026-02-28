28 de febrero de 2026 Inicio
Benjamín Netanyahu afirmó que el ataque con Estados Unidos busca eliminar la "amenaza existencial" de Irán

El primer ministro de Israel emitió un video en el que detalló cómo ambos países coordinaron la ofensiva contra la república islámica.

El mensaje de Netanyahu al pueblo de Israel.

El régimen iraní ha matado a miles de personas, dijo Kallas.
La Unión Europea ordenó retirar al personal diplomático de Medio Oriente tras el ataque a Irán

A través de un tuit, el dirigente escribió: “Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace una hora Israel y EEUU iniciaron una operación para eliminar la amenaza existencial del régimen terrorista en Irán. Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico. Durante 47 años el régimen de los ayatolás ha gritado ‘muerte a Israel’, ‘muerte a América’.”

Durante su discurso, Netanyahu sostuvo que la acción conjunta busca generar “las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino” y exhortó a distintos grupos étnicos a “liberarse del yugo de la tiranía” y avanzar hacia “un Irán libre y en paz”.

En paralelo, el mandatario llamó a la población israelí a respetar las directivas del Comando del Frente Interno ante la escalada bélica. Advirtió, de igual manera, que los próximos días exigirán “resistencia y fortaleza” y cerró su mensaje con una consigna de unidad: “Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel”.

Desde Washington, por su parte, la Casa Blanca confirmó la coordinación con Tel Aviv en la operación y la presentó como una respuesta a años de hostilidades. Según fuentes diplomáticas, los ataques estuvieron dirigidos contra capacidades militares y centros de mando iraníes, con el objetivo de reducir riesgos inmediatos en la región.

El mensaje de Donald Trump al pueblo de Irán: "Tomen el control de su gobierno"

trump congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los ciudadanos de Irán a tomar el control del gobierno que mantiene Alí Jamenei, cuando finalice el ataque que lleva adelante junto a Israel sobre el país persa, que se inició durante la madrugada de Argentina.

Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su armada”, explicó el mandatario por intermedio de un video publicado en su red social, Truth.

En tal sentido, la máxima autoridad de EEUU le envió un mensaje a la población del país asiático: "Permanezcan resguardados. No salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todos lados. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes".

Por otra parte, Trump remarcó los motivos por los cuales se realizó la ofensiva: "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de personas muy duras y terribles".

"Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado 'Muerte a Estados Unidos' y ha llevado a cabo una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, dirigiéndose contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en muchos, muchos países", indicó el mandatario.

