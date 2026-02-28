Benjamín Netanyahu afirmó que el ataque con Estados Unidos busca eliminar la "amenaza existencial" de Irán

A través de un tuit, el dirigente escribió: “Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace una hora Israel y EEUU iniciaron una operación para eliminar la amenaza existencial del régimen terrorista en Irán. Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico. Durante 47 años el régimen de los ayatolás ha gritado ‘muerte a Israel’, ‘muerte a América’.”
Durante su discurso, Netanyahu sostuvo que la acción conjunta busca generar “las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino” y exhortó a distintos grupos étnicos a “liberarse del yugo de la tiranía” y avanzar hacia “un Irán libre y en paz”.
En paralelo, el mandatario llamó a la población israelí a respetar las directivas del Comando del Frente Interno ante la escalada bélica. Advirtió, de igual manera, que los próximos días exigirán “resistencia y fortaleza” y cerró su mensaje con una consigna de unidad: “Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel”.
Desde Washington, por su parte, la Casa Blanca confirmó la coordinación con Tel Aviv en la operación y la presentó como una respuesta a años de hostilidades. Según fuentes diplomáticas, los ataques estuvieron dirigidos contra capacidades militares y centros de mando iraníes, con el objetivo de reducir riesgos inmediatos en la región.
El mensaje de Donald Trump al pueblo de Irán: "Tomen el control de su gobierno"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los ciudadanos de Irán a tomar el control del gobierno que mantiene Alí Jamenei, cuando finalice el ataque que lleva adelante junto a Israel sobre el país persa, que se inició durante la madrugada de Argentina.
“Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su armada”, explicó el mandatario por intermedio de un video publicado en su red social, Truth.
En tal sentido, la máxima autoridad de EEUU le envió un mensaje a la población del país asiático: "Permanezcan resguardados. No salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todos lados. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes".
Por otra parte, Trump remarcó los motivos por los cuales se realizó la ofensiva: "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de personas muy duras y terribles".
"Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado 'Muerte a Estados Unidos' y ha llevado a cabo una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, dirigiéndose contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en muchos, muchos países", indicó el mandatario.