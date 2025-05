Marcela Soares denunció al club brasileño de haberlas despedido por su actividad extrafutbolística. “Obtuve libertad e independencia financiera. Hoy me siento más fuerte”, aseguró sobre su alejamiento de la disciplina, aunque no descarta regresar.

“La hipocresía es real. Me juzgaron, me excluyeron y me sentí injustamente tratada, incluso por otras mujeres”, declaró en diálogo con el portal O Globo y destacó que vendiendo contenido en dicha plataforma sus ingresos se multiplicaron: “Obtuve libertad e independencia financiera. Hoy me siento más fuerte”.

En ese sentido, se defendió señalando que “no estaba haciendo nada malo” y aseveró que fue juzgada por sus compañeras en la cancha. “Es triste, pero real. Dejo el deporte, pero no dejo las plataformas. Tengo la conciencia tranquila”, afirmó.

En sus comienzos ganaba aproximadamente 550 reales y ahora ronda los 55.000 reales por mes. La exjugadora de Leoas da Serra, Marechal Copagril, Pato Branco, Female y Celemaster tiene más de 238.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Fue echada de su club por vender contenido en OnlyFans, pero no descarta la posibilidad de volver al futsal

Marcela Soares se quedó sin club luego se conociera que vendía contenido en OnlyFans, y si bien momentáneamente no tiene club y considera que vendiendo ese contenido gana más dinero que como jugadora de futsal, no descarta la posibilidad de regresar al deporte.

En ese sentido, afirmó tener conversaciones con otros clubes para seguir ligada a la práctica deportiva ya que ama el deporte: “El futsal es parte de quien soy”. De igual modo, puso una condición de combinar ambos trabajos al señalar que no va a permanecer en lugares que buscan controlar su vida fuera de la cancha.