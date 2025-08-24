IR A
IR A

Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: "Estoy de vuelta"

La artista sorprendió con una foto en redes acompañada con el link para anunciar el regreso de su cuenta en la conocida red de venta de contenido para adultos.

Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: Estoy de vuelta
Instagram

Julieta “Cazzu” Cazzuchelli no solo anunció en el último tiempo su regreso a los escenarios y una gira por Latinoamérica, sino que ahora también le contó a sus fanáticos que relanzó su perfil en una plataforma de contenidos para adultos, OnlyFans

Mornadi y Jiménez en el casting fallido para la plataforma.
Te puede interesar:

"En el barro": se viralizaron las imágenes de las actrices que no fueron seleccionadas para la serie

La jujeña, que en la última semana estuvo como compañera de Luck Ra en los knockout de La Voz Argentina, se animó a promocionar su cuenta con una foto sensual acompañada del link que lo dirige a la plataforma.

“I’m back bitche$”, escribió en su historia de Instagram junto a una instantánea donde se la ve posando frente al espejo sacándose ella misma la imagen en una habitación con colores dorados, retratando un ambiente de época, estilo Charlestone.

Cazzu Onlyfans

La Jefa, que se había inmerso en la plataforma en 2020, la dejó inactiva desde antes de convertirse en madre. En septiembre de 2023 nació Inti, la hija que tuvo junto al cantante mexicano Cristian Nodal, con quien mantuvo una relación durante casi dos años.

Desde entonces, Cazzu se mantuvo alejada de dicha cuenta, enfocada en su música y en la crianza de su pequeña hija. Sin embargo, ahora, decidió volver en medio de su gira para promocionar su nuevo trabajo discográfico, Latinaje.

Furor por Cazzu: su nuevo álbum rompe récords y su gira suma fechas por toda Latinoamérica

Cazzu no detiene su crecimiento artístico y en este 2025 marca un antes y un después en su carrera: con el lanzamiento de Latinaje, su nuevo álbum, la artista jujeña combina música, identidad y mensaje social, logrando un impacto que traspasa fronteras. Con ello, confirmó una gira por todo Latinoamérica.

El regreso a los escenarios también fue arrollador. En Buenos Aires, agotó tres funciones consecutivas en el Movistar Arena para el 13, 14 y 15 de septiembre y anunció una cuarta fecha para el 1° de noviembre. Lo mismo ocurrió en México, donde vendió por completo sus shows en el Auditorio Nacional de CDMX y en Monterrey.

La gira de Latinaje ya suma funciones en Chile, Perú, Colombia y Uruguay, y se proyecta como una de las más ambiciosas de su carrera. Cazzu promete un espectáculo renovado, con puesta escénica inédita y una propuesta artística que conecta lo ancestral con lo contemporáneo.

Cazzu gira

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pichot habló de los retornos de dinero que llegarían hasta el mandatario.

Malena Pichot sobre el escándalo de las coimas: "Siempre hay un chabón escapando de un barrio cerrado"

La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

La conmovedora historia del amante de las montañas rusas.

Se propuso subir a la mayor cantidad de montañas rusas en 7 días y logró un récord Guinness: a cuánto llegó

La abuela sorprendió a todos con su nivel de autonomía.

Tiene 93 años y se hizo viral por manejar un auto ver a su nieta al trabajo

Rojo convirtió un gol, pero se lo anularon y luego terminó expulsado.

El mensaje de Marcos Rojo tras el triunfo de Racing, con chicana contra Boca y Riquelme incluida

últimas noticias

Javier Milei levantó el pie del acelerador de las redes sociales.

El llamativo silencio de Milei en redes sociales en medio del escándalo por presuntas coimas

Hace 9 minutos
La doctora Sara Marín advierte que hábitos de sueño irregulares afectan la salud física y mental a largo plazo.

Una médica advirtió por qué dormir esta cantidad de horas es peligroso: pocos lo sabían

Hace 14 minutos
James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de Los Soprano.

Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

Hace 15 minutos
Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Hace 20 minutos
Conocé la forma de descartar correctamente estos elementos para que no contaminen el Medio Ambiente

Cómo podés reciclar pilas y baterías que ya no podes utilizar en tu casa

Hace 21 minutos