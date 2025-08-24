Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: "Estoy de vuelta"

La artista sorprendió con una foto en redes acompañada con el link para anunciar el regreso de su cuenta en la conocida red de venta de contenido para adultos.

Julieta “ Cazzu ” Cazzuchelli no solo anunció en el último tiempo su regreso a los escenarios y una gira por Latinoamérica , sino que ahora también le contó a sus fanáticos que relanzó su perfil en una plataforma de contenidos para adultos, OnlyFans

La jujeña, que en la última semana estuvo como compañera de Luck Ra en los knockout de La Voz Argentina, se animó a promocionar su cuenta con una foto sensual acompañada del link que lo dirige a la plataforma.

“I’m back bitche$” , escribió en su historia de Instagram junto a una instantánea donde se la ve posando frente al espejo sacándose ella misma la imagen en una habitación con colores dorados, retratando un ambiente de época, estilo Charlestone.

La Jefa, que se había inmerso en la plataforma en 2020 , la dejó inactiva desde antes de convertirse en madre. En septiembre de 2023 nació Inti, la hija que tuvo junto al cantante mexicano Cristian Nodal, con quien mantuvo una relación durante casi dos años.

Desde entonces, Cazzu se mantuvo alejada de dicha cuenta, enfocada en su música y en la crianza de su pequeña hija . Sin embargo, ahora, decidió volver en medio de su gira para promocionar su nuevo trabajo discográfico, Latinaje.

Cazzu no detiene su crecimiento artístico y en este 2025 marca un antes y un después en su carrera: con el lanzamiento de Latinaje, su nuevo álbum, la artista jujeña combina música, identidad y mensaje social, logrando un impacto que traspasa fronteras. Con ello, confirmó una gira por todo Latinoamérica.

El regreso a los escenarios también fue arrollador. En Buenos Aires, agotó tres funciones consecutivas en el Movistar Arena para el 13, 14 y 15 de septiembre y anunció una cuarta fecha para el 1° de noviembre. Lo mismo ocurrió en México, donde vendió por completo sus shows en el Auditorio Nacional de CDMX y en Monterrey.

La gira de Latinaje ya suma funciones en Chile, Perú, Colombia y Uruguay, y se proyecta como una de las más ambiciosas de su carrera. Cazzu promete un espectáculo renovado, con puesta escénica inédita y una propuesta artística que conecta lo ancestral con lo contemporáneo.