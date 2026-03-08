Afirman que las reservas de gas de Gran Bretaña alcanzan solo para dos días por la guerra contra Irán

Basado en datos de la red nacional de gas, el tradicional diario británico Daily Mail advirtió que el gas almacenado se redujo de 18.000 GWh, registrado en 2025, a 6.700 GWh.

Ras Laffan, la instalación de gas natural más grande del mundo, en Qatar fue bombardeada el 5 de marzo con drones por Irán.

Tras el bombardeo de Irán en Qatar y el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, el medio británico Daily Mail advirtió que Gran Bretaña tiene almacenado gas natural para sólo dos días . Lo que genera especulación en los precios del gas.

Las reservas de gas de Gran Bretaña se han reducido de 18.000 GWh, registrado en 2025, a 6.700 GWh , suficiente para apenas un día y medio de demanda, según nuevos datos publicados por la red nacional de gas (National Gas, en inglés). Existe una cantidad similar almacenada en forma de gas natural licuado (GNL).

La cifra es preocupante porque el resto de Europa está mucho mejor preparada para afrontar las fluctuaciones en el suministro ya que cuenta con gas almacenado para varias semanas .

Los comerciantes han estado explotando la situación de Gran Bretaña cobrando un precio superior por el gas , a sabiendas de que no tiene más remedio que superar la oferta de sus competidores europeos. Por lo tanto, el precio del gas británico es el más alto de Europa.

Cabe recordar que los países del Hemisferio Norte, como aquellos que están en Europa, se encuentra en invierno . Por lo que el uso del gas y cualquier otra forma de cocinar, calentar agua o calefaccionarse, se vuelven claves.

Qué pasó con la distribución y producción de gas

Por el Estrecho de Ormuz se transportaba alrededor del 20% del gas natural y el petróleo del mundo. Sumado al cierre de la producción en algunos lugares involucrados directamente en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Qatar anunció a principios de semana que había suspendido la producción en Ras Laffan, la instalación de gas natural más grande del mundo, después de que fuera bombardeada por Irán como represalia por el asesinato de su líder Ali Khamenei.

Mientras tanto, los precios del petróleo alcanzaron los u$s100 por barril tras el último bombardeo de Israel a refinarías en Irán y podrían subir a u$s150 si la guerra se prolonga, advirtieron también desde Qatar.