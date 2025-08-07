Entraron en vigencia los aranceles recíprocos de Donald Trump: qué pasará con Argentina

Tras meses de amenazas y negociaciones, este jueves comienzan a regir las alícuotas definidas por el Presidente de Estados Unidos para revertir el saldo negativo en el intercambio con varios países.

Tras meses de amenazas y negociaciones, este jueves comienzan a regir los aranceles recíprocos impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , una medida tomada en el marco de la guerra comercial desatada mientras se reconfigura el mapa de potencias mundiales y sus influencias.

Trump subió los aranceles para India al 50% por sus compras de petróleo a Rusia

Según la Casa Blanca, la decisión busca responder a "una amenaza extraordinaria" derivada de un saldo negativo persistente a nivel comercial y a la presunta falta de reciprocidad en acuerdos con otros países. Así, se decidió imponer un arancel mínimo del 15% para muchos de los países con los que EEUU mantiene una balanza comercial negativa y del 10% para aquellos con los que tiene superávit, como fue el caso de Argentina .

De esa manera, la mayoría de los países vieron reducidos sus aranceles respecto a los anunciados el pasado 2 de abril, incluso entre quienes recibieron un recargo por encima de la media. Entre los casos destacados están Camboya, que pasó de un 49% a un 19%; Lesoto, de 50% a 15%; Vietnam, de 46% a 20%; Tailandia, de 36% a 19%; y Madagascar, de 47% a 15% .

A fin de cuentas, solo tres países recibieron aumentos en sus aranceles respecto al listado de abril: la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial y Suiza , esta última pasando del 31% al 39%, el mayor incremento registrado en el viejo continente. Los países con los gravámenes más altos son Siria (41%), Laos (40%) y Myanmar (40%) . También se fijaron tasas del 35% para Irak y Serbia, y del 30% para Argelia, Bosnia y Herzegovina y Libia.

Desde el gobierno de Javier Milei aseguraron que iniciaron negociaciones para reducir los aranceles para Argentina . En su informe, el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que el impacto directo sería reducido: las exportaciones argentinas a Estados Unidos caerían sólo entre 300 y 500 millones de dólares al año.

Las particularidades del BRICS

India quedó con un arancel del 25%, apenas un punto por debajo del fijado en abril, aunque este miércoles se conoció que recibirá un incremento de otro 25% si no frena sus compras al petróleo de Rusia, sancionado a gran escala tras su invasión a Ucrania. Sin embargo, ese incremento sobre los productos indios se vería reflejado dentro de 20 días.

Otro miembro del BRICS que recibió un tratamiento diferencial fue Brasil. Pese a que el arancel recíproco que tiene el país gobernado por Lula Da Silva es del 10%, también enfrentará un recargo adicional del 40% como represalia por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, a quien Trump considera un aliado. Mientras, Sudáfrica recibió gravámenes del 30%.

Por su parte, Estados Unidos sigue las negociaciones con China y alcanzó un acuerdo temporal: redujo sus aranceles del 145% al 30%, mientras que Beijing bajó los suyos del 125% al 10%. También se levantaron restricciones al comercio de tierras raras y semiconductores.

Las negociaciones para un pacto definitivo deben concluir antes del 12 de agosto. Trump adelantó que las conversaciones “marchan bien”, sin ofrecer detalles.