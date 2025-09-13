La influencer mostró qué pasó cuando Toro y Belisario supieron que van a ser los "hermanos mayores" de la familia.

La influencer Juana Repetto mostró en redes sociales la reacción de sus hijos al enterarse que van a tener un hermanito. "La reacción de mis bebos" , escribió en Instagram.

Como es su costumbre, Juana muestra su día a día a sus seguidores, y esta vez grabó a los menores cuando les dijo la nueva noticia : "Mis nerviossssss" , escribió en la publicación. "Beli, Toro, van a tener un hermanito", se la escucha decirles.

En el video, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto , muestra a Toribio "Toro" y Belisario cuando la futura mamá ya confirmó que es un varón, y que el padre es su expareja Sebastián Graviotto , con quien tuvo a su hijo menor.

En el caso de Toro, concebido por inseminación artificial en forma solitaria en 2018, dijo: "¿En serio?. Yo siempre quise un hermano más" , y empezó a correr alrededor de la mediática.

En cambio, Belisario, hijo de la actriz y Graviotto, nacido en 2021, no entendió mucho y ella tuvo que aclarar que "va a nacer dentro de 6 meses", "está acá adentro de mi panza", y ahí el nene le acercó la mano al abdomen. Al final, para alentarlo aseguró: "Vas a ser su hermano mayor..."

La historia de amor entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron en abril de 2025 tras cinco años de matrimonio, debido a que la relación no funcionaba y no podían ponerse de acuerdo en temas familiares, aunque continuaron el vínculo. Ella se quedó con los nenes, en medio del proyecto de la construcción de la nueva casa. Pero, a pesar de la ruptura, esperan un tercer hijo juntos aunque seguirán viviendo separados.