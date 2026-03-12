12 de marzo de 2026 Inicio
Claudio "Chiqui" Tapia declaró en la causa por presunta evasión

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se presentó ante el juez Diego Amarante, quien rechazó los pedidos de nulidad presentados por la defensa del dirigente.

El presidente de la AFA en Tribunales.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), declaró este jueves en los tribunales del Fuero Penal Económico en el marco de una investigación judicial vinculada a presuntas irregularidades en la retención de impuestos y aportes previsionales por más de $19.300.000.

"Cumplimos con lo que quería el juez, para lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", expresó a los medios al salir del edificio de la Avenida de los Inmigrantes, donde presentó un escrito ante el magistrado y no respondió preguntas.

Luego, se manifestó en redes sociales, donde escribió que "se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia".

"Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución", añadió.

Claudio "Chiqui" Tapia afirm&oacute; que "la AFA se pone a disposici&oacute;n de la Justicia".

Claudio "Chiqui" Tapia afirmó que "la AFA se pone a disposición de la Justicia".

La investigación se originó tras una denuncia presentada en diciembre por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó que la AFA no abonó el Impuesto a las Ganancias, el IVA ni los aportes de seguridad social correspondientes al periodo entre marzo y septiembre de 2024.

Según el magistrado, se constató que la institución poseía los fondos necesarios en cuentas y plazos fijos del Banco Credicoop para saldar dichas obligaciones al momento de su vencimiento.

El resto de la dirigencia implicada —el tesorero Pablo Toviggino, el gerente general Gustavo Lorenzo y los secretarios Cristian Malaspina y Víctor Blanco— ya pasó por los tribunales, donde presentaron escritos negándose a responder preguntas. Los acusados enfrentan cargos por un delito que contempla penas de dos a cinco años de prisión.

El comunicado de la AFA tras la presentación de Chiqui Tapia en Tribunales

La AFA reafirma la legalidad de sus actos y su compromiso institucional

Frente a los episodios que son de público conocimiento, y la distorsionada difusión que algunos medios vienen haciendo sobre el tema, luego de haber comparecido sus autoridades ante la Justicia, la Asociación del Fútbol Argentino se ve en la obligación de informar que no solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado.

La AFA presentó todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia.

Ahora bien, el irreparable perjuicio que provoca la campaña de desprestigio a la institución tiene su punto inicial en que la ARCA promovió dicha denuncia omitiendo informarle al Sr. Juez que la norma dictada por el Estado, en cuanto a la vigencia de los plazos de pago, es vigente y aplicable como ha sido puesto de manifiesto al Juzgado interviniente.

Por su parte, la misma denunciante no solo ha aceptado la totalidad de los pagos y planes, sino que solo aplicó intereses resarcitorios por haber pagado luego del vencimiento original, sin aplicar sanción punitiva alguna.

De esta forma, se le solicitó al magistrado actuante, la pronta conclusión de esta causa que en rigor, nunca debió haber sido promovida.

La Asociación del Fútbol Argentino reafirma su compromiso con la transparencia institucional y con el respeto al marco legal vigente. Mientras tanto, continuaremos trabajando con responsabilidad y convicción por todos los clubes, y por el futuro del Fútbol Argentino, enfocados también en los grandes objetivos deportivos que se aproximan en los próximos días.

