Emmanuel Macron: "Si Rusia gana esta guerra, la credibilidad de Europa se reducirá a cero"

El presidente de Francia consideró de forma categórica que el bloque europeo debe prepararse para la guerra si quiere la paz y alertó que el Kremlin no se detendrá en su avance si conquista Ucrania.

Tras dos años de conflicto, el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania se mantiene como una fuerte preocupación para todo el continente europeo. En diálogo con la prensa, Macron aseguró que “ Si Ucrania cae, nuestra seguridad estará amenazada . Si continúa la escalada, tenemos que estar listos para tomar todas las decisiones necesarias para que Rusia no gane nunca”.

En este sentido, aclaró que Francia nunca iniciaría una ofensiva contra Rusia y que París no estaba en guerra con Moscú, pese a que Rusia había lanzado ataques contra intereses franceses dentro y fuera de Francia. Sin embargo, alertó que la guerra está “a menos de 1.100 kilómetros de Estrasburgo” y catalogó al conflicto como “existencial", tanto "para Europa" como "para Francia”.

Embed Les Ukrainiens se battent non seulement pour leur liberté, mais aussi pour la sécurité de l'Europe. Notre engagement ne faiblira pas. pic.twitter.com/FjximBcEQx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 16, 2024

En ese sentido, el mandatario galo no descartó la posibilidad de enviar tropas al frente de batalla pero se negó a dar detalles sobre cómo podría ser un despliegue en Ucrania. “Tengo razones para no ser preciso”, dijo. “No voy a dar visibilidad (a Putin)”.

“Si decidimos ser débiles frente a alguien como Putin, que no tiene límites, si le decimos de forma ingenua que no superaremos este o ese límite, no sería buscar la paz; seria asumir la derrota”, aseguró Macron, quien calificó a Rusia de “potencia desestabilizadora” y a Putin de estar en una “deriva represiva y autoritaria” en su país.