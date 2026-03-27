Alerta en el océano por un submarino soviético hundido en la Guerra Fría: libera material radioactivo El K-278 Komsomolets se hundió en el fondo del mar de Noruega, tras sufrir un incendio a bordo en 1989. Una nueva investigación científica reveló que el reactor, que lo propulsaba, se está degradando liberando el material radioactivo en el agua. Por + Seguir en







Se sellaron los compartimientos de los torpedos para evitar fugas.

Científicos e investigadores detectaron que el submarino soviético Komsomolets o K-278 continúa liberando material radioactivo en el mar de Noruega. El sumergible se hundió en 1989 tras sufrir un incendio a bordo, era propulsado por un reactor nuclear alimentado por plutonio y transportaba, entre su armamento, dos ojivas nucleares.

Un nuevo estudio realizado por el radioecólogo marino Justin Gwynn, miembro de la Autoridad Noruega de Seguridad Radiológica y Nuclear del Centro Fram, reveló que el deterioro progresivo pone en riesgo la integridad del submarino.

Embed - Vannprøver fra den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" Según informó el medio Science Alert, "las emisiones del reactor se han producido durante más de 30 años" pero "hay pocas pruebas de acumulación de radionúclidos en el entorno cercano al submarino, ya que los radionúclidos liberados parecen diluirse rápidamente en el agua de mar circundante".

Si bien no encontraron indicios de plutonio en el entorno cercano de la sección delantera dañada en el sumergible, los investigadores pudieron confirmar que "las emisiones del reactor seguían produciéndose, aunque no de forma continua" con una concentración máxima de actividad de 137 de Cesio (Cs) y 90 de Estroncio (Sr) que "eran 400 000 y 800 000 veces superiores, respectivamente, a los niveles típicos de estos radionúclidos en el mar de Noruega".

Submarino soviético 27-3-26 Columna de material radioactivo. (Gwynn et al., PNAS , 2026) El naufragio del Komsomolets fue una tragedia, la mayor parte de la tripulación murió como consecuencia del incendio y sembró el peligro radioactivo a 1.680 metros en las profundidades del mar de Noruega.