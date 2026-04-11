Elecciones presidenciales en Perú: quiénes son los principales candidatos

Con más de 30 fórmulas en competencia, analistas coinciden en que será muy difícil que algún candidato alcance el 50% necesario para ganar en primera vuelta, por lo que todo indica que la definición se estirará a un balotaje.
El proceso electoral se da tras la salida anticipada del expresidente José Jerí, quien asumió en octubre de 2025 pero fue destituido en febrero de este año en medio de denuncias por presuntas irregularidades y tráfico de influencias en el caso conocido como “Chifagate”.
Desde entonces, el país es conducido de manera interina por José María Balcázar, hasta la asunción del nuevo mandatario prevista para el 28 de julio, y suma un nuevo capítulo a la ya casi habitual crisis institucional. En la última década, Perú tuvo ocho presidentes y ninguno logró completar su mandato, reflejo de un sistema político debilitado y en constante tensión.
Elecciones en Perú: quiénes son los principales candidatos y cuáles son sus propuestas
Keiko Fujimori: hija de Alberto Fujimori, aparece como una de las favoritas para avanzar a la segunda vuelta. En su cuarta candidatura presidencial, propone un programa basado en tres ejes: orden, crecimiento económico y desarrollo social. Plantea reforzar la seguridad, combatir la corrupción, reducir el déficit fiscal y ampliar programas sociales.
Roberto Sánchez: representante de la izquierda, impulsa una reforma estructural del país. Propone una nueva Constitución, mayor intervención del Estado en sectores estratégicos y el indulto al expresidente Pedro Castillo.
Carlos Álvarez: conocido por su trayectoria como humorista, se posiciona como uno de los candidatos con mayor crecimiento. Entre sus propuestas más polémicas figuran la implementación de la pena de muerte para sicarios en flagrancia y la salida del Pacto de San José.
Ricardo Belmont: es el candidato de mayor edad, centra su propuesta en la reactivación de obras públicas, la lucha contra la corrupción y la formalización de la economía.
Alfonso López Chau: apuesta por la descentralización y el desarrollo regional. Su plan incluye la construcción de viviendas, la universalización de servicios básicos y la promoción de la competitividad en las provincias.
Rafael López Aliaga: de perfil ultraconservador, perdió terreno en las últimas semanas pero sigue en la pelea. Promueve una agenda promercado, con impulso a la inversión privada, reducción del Estado y endurecimiento de sanciones.