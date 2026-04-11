Elecciones presidenciales en Perú: quiénes son los principales candidatos La ciudadanía peruana acudirá a las urnas en medio de un marcado contexto de inestabilidad política. Durante los últimos 10 años, el país tuvo más de siete presidentes: ninguno terminó su cargo. Por + Seguir en







Perú vota presidente este domingo 12 de abril.

Perú tendrá sus Elecciones Generales 2026 con el objetivo de votar a su próximo presidente, en un escenario atravesado por la inestabilidad política, la desconfianza social y candidatos fragmentados.

Con más de 30 fórmulas en competencia, analistas coinciden en que será muy difícil que algún candidato alcance el 50% necesario para ganar en primera vuelta, por lo que todo indica que la definición se estirará a un balotaje.

El proceso electoral se da tras la salida anticipada del expresidente José Jerí, quien asumió en octubre de 2025 pero fue destituido en febrero de este año en medio de denuncias por presuntas irregularidades y tráfico de influencias en el caso conocido como “Chifagate”.

jose jeri José Jerí fue destituido de la presidencia de Perú. Radio Corban Desde entonces, el país es conducido de manera interina por José María Balcázar, hasta la asunción del nuevo mandatario prevista para el 28 de julio, y suma un nuevo capítulo a la ya casi habitual crisis institucional. En la última década, Perú tuvo ocho presidentes y ninguno logró completar su mandato, reflejo de un sistema político debilitado y en constante tensión.