Elecciones en Estados Unidos: Kamala Harris tildó a Donald Trump de "inestable" durante su cierre de campaña

A poco menos de una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la candidata demócrata Kamala Harris realizó el cierre de su campaña en Washington. Durante su discurso, la vicepresidenta no dudó en criticar a su rival, Donald Trump, a quien describió como "inestable" y "obsesionado con la venganza", señalando que su búsqueda de poder está "consumida por el resentimiento".

A pesar de que Trump continúa dominando en términos de publicaciones en redes sociales, Harris se muestra optimista ante su creciente aprobación popular. "Donald Trump pasó una década intentando mantener dividida a la gente. Eso es lo que quiere. Pero acá estoy para decir: 'no somos esto'", afirmó con determinación.

En cuanto a su propuesta económica, Harris prometió que "no tendrá miedo de afrontar peleas difíciles contra actores poderosos". Mientras enumeraba algunas de sus victorias como fiscal, hizo un claro contraste con Trump: "Él bajará los impuestos a sus donantes millonarios. Yo le bajaré los impuestos a la gente trabajadora y a la clase media", aseguró.

Para concluir, Harris se comprometió a ser "una presidenta para todos los estadounidenses", enfatizando que siempre pondrá al país por encima de los partidos y los intereses personales. "Trabajaré con la alegría y el optimismo que implica hacer una diferencia en la vida de la gente", concluyó, marcando el tono de su campaña a una semana de las cruciales elecciones.

Estados Unidos: así están las encuestas a diez días de las elecciones entre Kamala Harris y Donald Trump

Las elecciones en Estados Unidos se celebrarán el 5 de noviembre y nuevas encuestas revelaron qué probabilidades tienen, a tan solo diez días de los comicios, los candidatos Kamala Harris y Donald Trump de llegar a la Casa Blanca.

Por un lado, el diario The New York Times indicó que la demócrata cuenta con una intención de voto del 49%, mientras que el magnate reúne un 48%, por lo que podría haber un empate. En algunos estados la diferencia es mayor e incluso invertida: mientras que en Minnesota, New Hampshire y Virginia, Harris lleva una ventaja de 6 puntos, en Texas, Florida y Ohio, Trump se impone con un porcentaje similar.

Mientras tanto, la cadena CNN publicó otro sondeo, realizado por la empresa SSRS, donde se consultó a unos 1.704 votantes. En este caso, también se reflejó un empate pero con un 47%. También recordaron que en las anteriores elecciones donde el republicano se presentó, se imponía por varios puntos en los sondeos, situación que esta vez no se repite.

Harris y Trump realizan sus últimos recorridos antes de las elecciones

Kamala Harris y Donald Trump, que disputan cabeza a cabeza la elección en Estados Unidos, recorren estados clave en el penúltimo fin de semana de campaña. Michelle Obama subirá al escenario en apoyo a la candidata demócrata y el republicano tiene previsto un mitin en el famoso Madison Square Garden de Nueva York.

Después de visitar Texas este viernes, ambos candidatos realizarán actos este sábado en Michigan, uno de los estados cruciales para llegar a la Casa Blanca el 5 de noviembre.

Las encuestas muestran un empate en los últimos días entre la que podría ser la primera presidenta mujer de Estados Unidos y el exmandatario. Al menos 38 millones de electores ya votaron anticipadamente en todo el país.

La campaña de Harris ha enfocado parte de su estrategia en conquistar a los republicanos moderados, que se distancian de un violento Trump, quien continúa calificando como "enemigos" a algunos estadounidenses. Cuatro años después, el expresidente aún se niega a reconocer su derrota ante Joe Biden en las urnas y se prevé que rechazará los resultados si pierde de nuevo, lo cual despierta temores de un caos después de la votación.