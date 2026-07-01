Quiénes son los lefebvrianos, la congregación que nombró cuatro obispos y causó un cisma en la Iglesia Es un movimiento católico, seguidor de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que consagró a los nuevos obispos en una ceremonia celebrada en Suiza, sin mandato pontificio. Fundado en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre, se caracterizan por su rechazo frontal a las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II y la defensa de la misa tradicional en latín. Por Agregar C5N en









Los lefebvrianos son movimiento católico ultraconservador y tradicionalista fundado en 1970.

La Iglesia Católica vive un cisma interno luego de que los lefebvrianos, un movimiento católico ultraconservador y tradicionalista, nombró este miércoles a cuatro obispos sin autorización del Vaticano, en una ceremonia celebrada en Suiza. Fue fundado en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre y se caracterizan por su rechazo frontal a las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II y la defensa de la misa tradicional en latín.

Durante la celebración, el superior general de la congregación, Davide Pagliarani, afirmó que "hoy es un día histórico, las posibles sanciones o censuras contra este acto no tienen ningún valor para nosotros”. En este marco, el Vaticano tuvo una dura reacción al interpretar el accionar de la agrupación como un quiebre en los intentos por mantener la unidad de la iglesia.

El Vaticano cuestionó los nombramientos de los obispos. En la ceremonia fueron consagrados como obispos el suizo Pascal Schreiber, el estadounidense Michael Goldade y los franceses Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier, quienes sufrirán de manera inmediata la excomunión.

La postura del Vaticano Por medio de una editorial firmada por Salvatore Cernuzio y publicada por Vatican News, la cúpula máxima del catolicismo lamentó la decisión de la fraternidad y aseguró que "la túnica de Cristo, aquella que el Papa León, en una última y conmovedora carta del 29 de junio, pedía que no se lacerara; al final, ha sido rasgada”.

A su vez, recordaron que Papa León XIV había enviado días atrás una carta donde advertía por los efectos que pudieran llegar a tener la consagración de nuevos obispos sin autorización de la Santa Sede.

Además, el artículo señala que los nuevos prelados respondieron afirmativamente a la fórmula litúrgica “Habetis mandatum apostolicum?”, justificando la decisión como una forma de garantizar la continuidad de la congregación. El comentario también menciona las gestiones impulsadas por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y por el propio Pontífice para intentar evitar una ruptura. Quiénes son los obispos consagrados sin autorización del Vaticano Pascal Schreiber, suizo, de 53 años, ordenado sacerdote en Ecône en 1998.

suizo, de 53 años, ordenado sacerdote en Ecône en 1998. Michael Goldade , nacido en Dakota del Norte y criado en Kansas, Estados Unidos.

, nacido en Dakota del Norte y criado en Kansas, Estados Unidos. Michel Poinsinet de Sivry , francés, de 42 años.

, francés, de 42 años. Marc Happier, francés, de 36 años.