2 de julio de 2026 Inicio
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En medio de la ola polar, el Gobierno aseguró que "no va faltar gas en los domicilios"

El secretario de Energía y Minería, Daniel González, llevó tranquilidad sobre el suministro y la alta demanda al aclarar que el sistema “está funcionando perfectamente bien”. “Hoy hay producción y transporte suficiente para satisfacer toda la demanda prioritaria en todo el país”, explicó.

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En julio comienza una nueva quita de subisdios al gas. 

En julio comienza una nueva quita de subisdios al gas. 

Télam

En medio de la intensa ola polar que azota a gran parte del país, el Gobierno salió a aclarar este jueves que “no va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable”. Así lo afirmó el secretario de Energía y Minería, Daniel González, quien llevó tranquilidad sobre el suministro y la alta demanda en pleno invierno.

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Según el funcionario, el sistema “está funcionando perfectamente bien” y hoy hay producción y transporte suficiente para satisfacer toda la demanda prioritaria en todo el país”.

De esta manera, explicó que la provisión de gas natural está asegurada para hogares, hospitales y escuelas siempre que no salga de servicio ningún yacimiento, ni se registren fallas en los sistemas de transporte o de distribución.

El secretario de Energ&iacute;a y Miner&iacute;a, Daniel Gonz&aacute;lez.&nbsp;

El secretario de Energía y Minería, Daniel González.

La demanda prioritaria de todo el país está perfectamente satisfecha. El sistema de gasoductos tiene la presión correcta. Los yacimientos están produciendo como tienen que producir y no hay cortes en la demanda prioritaria”, afirmó González en una entrevista por Radio Mitre.

Los últimos datos brindado por Enargas marca que, durante este jueves 2 de julio, hay una demanda de 165,8 millones de m3 totales de gas, con un consumo de hogares en torno a 92,1 millones de m3.

El Gobierno ratificó la quita de subsidios al gas: "Nunca tuvieron que tenerlos"

En plena ola polar, el Gobierno ratificó la quita de subsidios al gas en todo el país, afirmó que ciertos sectores "nunca tuvieron que tenerlos" y volvió a defender el esquema de revisión de asistencia estatal en servicios públicos. El vocero presidencial Adrián Ravier fue quien encabezó la explicación del posicionamiento oficial ante la prensa en Casa Rosada.

Durante su primera conferencia al frente de la vocería, Ravier sostuvo que la política oficial apunta a que las tarifas de los servicios públicos "vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, por lo menos para cubrir los costos". En ese marco, reconoció que la medida implica incrementos en los valores finales.

El funcionario explicó el impacto del ajuste en los hogares y describió cambios en los hábitos de consumo con un polémico análisis. "Ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas", señaló al ejemplificar cómo deberían modificarse conductas frente a la suba de precios.

Ravier también cuestionó el esquema anterior de financiamiento estatal y apuntó contra el peso fiscal de los subsidios. "Esos subsidios que se tenían que dar a las empresas como Camuzzi y Enargas o Edenor o Edesur y demás, alguien lo tiene que pagar", afirmó durante su exposición.

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