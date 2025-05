Quién es Micah Palace, el rapero de sangre argentina que deslumbró en America's Got Talent

Un rapero estadounidense con descendencia argentina se presentó en el programa internacional America’s Got Talent y deslumbró al público y al jurado. Interpretó No sabo, pero al margen de como rapeó, la presencia escénica fue lo que más cautivó.

Mezcló estribillos en inglés y español, bailó, saltó y dio una vuelta en el aire. El acting fue total. Lo curioso fue que le tocó presentarse luego de Lightwire, ganador del Golden Bulttoner. “No sé por qué me pusieron después de ellos”.

Pero, a pesar de que podían pensar que la presión iba a trabajar sobre los nervios, no sucedió. Su sonrisa ya se llevó gran parte de la actuación, además de su outfit: una campera de colores que luego terminó en el piso. Explicó que era de Connecticut entre Nueva York y Boston y comenzó a cantar en vivo.

"Soy ese joven latino bebiendo Tito's, comiendo burritos...”, indicó en su interpretación. Todo el mundo de pie, incluso los jurados. Además, dato no menor, eligió la canción No sabo: “No Sabo es un término para burlarse de los jóvenes de ascendencia latina que no hablan mucho español".

También explicó: "Hablo español. Pero crecí en un hogar argentino en Estados Unidos, así que nunca sentí que perteneciera a ninguna de las dos culturas. Así que esto es para todos los que sienten que no pertenecen".

Simon Cowell expresó que le gustó y lo halagó: “De verdad, eres un pequeño rompecorazones”. Mientras que Mel B lo calificó de “brillante”. Tuvo cuatro votos a favor y dio una vuelta carnero en el aire.