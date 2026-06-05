Ricardo Mollo despidió al Indio Solari con emoción: "Todavía no procesé la noticia"

El músico expresó su conmoción por la partida del ex vocalista de Los Redondos y propuso un duelo nacional para homenajearlo.

El líder de Divididos, Ricardo Mollo, expresó su conmoción tras la noticia del fallecimiento del Indio Solari. En una entrevista radial, el músico recordó los primeros encuentros artísticos junto a Sumo y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en los años 80.

“ Todavía no procesé la noticia, esto lleva su tiempo . Lo primero que me llega es la retrospectiva, inevitablemente me voy a mediados de los 80, me sitúo en ese lugar en San Telmo donde hemos tocado juntos, Sumo y los Redondos. Te vas al comienzo de todo”, señaló Mollo, aún impactado por la noticia.

El guitarrista también evocó la partida de Luca Prodan y la comparó con el clima gris que acompaña este momento de duelo. “Podría decir que es un duelo nacional, además el día ayuda a eso... La partida de Luca también fue así con estos días en los que el cielo se pone gris”, agregó.

Finalmente, Mollo propuso declarar un día de duelo nacional en homenaje a figuras como Solari y Prodan, a quienes consideró pilares fundamentales de la cultura argentina. “Son personas que han hecho mucho por nuestra cultura”, concluyó.

Los Redondos y Sumo fueron el corazón del under argentino en los 80. Dos bandas que arrancaron en sótanos porteños, mucho antes de llenar estadios y convertirse en leyendas. Sus caminos se cruzaban todo el tiempo, había respeto pero también chicanas, intercambio de músicos y hasta canciones que pasaban de un grupo al otro.

De hecho, una de esas zapadas históricas nació de la mano del Indio Solari. Los Redondos la tocaban en sus primeros shows, con ese clima denso y lento que marcaba la época. Era el germen de algo que después se transformaría en parte del ADN del rock nacional.