El gesto que tuvo Luciano Castro con una de sus exparejas: ¿hay reconciliación?

El actor volvió a quedar en el centro de los rumores de reencuentro con una ex tras un llamativo comportamiento en redes sociales que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

A cinco meses de la confirmación de la ruptura entre Luciano Castro y Griselda Siciliani , un movimiento del actor en redes sociales volvió a encender las especulaciones sobre una posible reconciliación . Todo surgió luego de que el actor dejara un “me gusta” en una publicación de Instagram de su expareja, donde la actriz celebraba el recorrido de su personaje Vicky en la exitosa serie Envidiosa. El gesto, aunque simple, fue suficiente para convertirse en tema de conversación entre seguidores.

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La publicación había sido compartida por Siciliani a mediados de mayo y acumuló miles de interacciones. Sin embargo, semanas después, usuarios detectaron que entre los “likes” aparecía el nombre de Castro. La situación tomó mayor repercusión cuando Pochi , creadora de la cuenta Gossipeame, difundió una captura y deslizó la posibilidad de que el actor estuviera intentando acercarse nuevamente a la actriz .

Las versiones crecieron aún más cuando trascendió que Castro seguiría manteniendo contacto digital con integrantes del entorno familiar de Siciliani e incluso habría comenzado a seguir a la hija de la actriz en redes sociales. Aunque no existe ninguna confirmación oficial sobre una reconciliación, estos detalles fueron interpretados por muchos usuarios como señales de que el vínculo podría no estar completamente cerrado.

Por el momento, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas sobre el episodio. Mientras Siciliani continúa enfocada en nuevos proyectos profesionales y mantiene un perfil bajo , Castro tampoco se refirió a los rumores.

Por qué se separaron Luciano Castro y Griselda Siciliani

La separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani se confirmó oficialmente a fines de enero de 2026, luego de varias semanas de rumores y especulaciones mediáticas. Durante ese período, distintas versiones apuntaban a presuntas infidelidades y a situaciones que habían generado un fuerte desgaste en la pareja.

Sin embargo, cuando la actriz rompió el silencio a través de declaraciones difundidas por periodistas de espectáculos, dejó en claro que el motivo principal no había sido exclusivamente una supuesta infidelidad. Según trascendió, lo que más la afectó fue la enorme exposición mediática que rodeó a la relación y los escándalos que se hicieron públicos durante los últimos meses del vínculo.

De acuerdo con la información revelada en programas de televisión y replicada por diversos medios, Siciliani consideró que la situación había alcanzado un nivel de exposición que no estaba dispuesta a sostener. La actriz habría expresado que podía conversar y resolver cuestiones privadas dentro de la pareja, pero que no se sentía cómoda formando parte permanente de polémicas públicas y filtraciones mediáticas.

Por su parte, Castro llegó a manifestar públicamente su dolor por la ruptura e incluso reconoció que estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida sentimental. En declaraciones reproducidas por distintos medios, aseguró haber perdido “al amor de su vida”, una frase que en aquel momento alimentó las versiones sobre posibles intentos de reconciliación. Ahora, meses después y tras este reciente gesto en redes sociales, esas especulaciones vuelven a ocupar el centro de la escena.