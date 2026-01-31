María Corina Machado aseguró que la amnistía en Venezuela "es un camino irreversible hacia la democracia"

La dirigente opositora, además, deseó: "Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto”.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, se refirió al anuncio de la ley de amnistía general impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez .

“ El pueblo de Venezuela todavía no ha celebrado lo que sabemos ya es un camino irreversible e incontenible hacia la democracia y hacia el reencuentro” , afirmó la dirigente durante la charla “Hablemos de Venezuela” en el Hay Festival de Cartagena de Indias.

En ese contexto, manifestó su expectativa de que la iniciativa se concrete pronto para beneficiar a los detenidos. “Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto” , expresó.

Machado también puso el foco en los factores que, a su entender, llevaron al oficialismo a avanzar con la propuesta. “Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, sostuvo al analizar el rol de ese país en la transición hacia una democracia plena.

El mismo día de esas declaraciones, Delcy Rodríguez anunció en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia la decisión de “impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente”.

Durante su exposición, Machado describió al aparato represivo del país como “brutal” y subordinado a “los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen”. Además, remarcó la gravedad del escenario interno: “Hemos vivido 27 años de un proceso brutal, de persecución, de represión, de silenciar las voces de todos los ciudadanos, ya sean periodistas, activistas de derechos humanos, amas de casa, estudiantes, maestros, médicos, economistas y, por supuesto, dirigentes políticos”.

La referente opositora señaló que aún existen “presos políticos que tienen 23 años en prisión”, como el caso de tres policías metropolitanos, y denunció la desaparición de otras personas. También indicó que, tras el ataque militar de Estados Unidos que depuso a Nicolás Maduro el 3 de enero, se registraron al menos 16 detenciones.

Machado consideró que durante años la sociedad venezolana confió en el chavismo y subestimó “la capacidad destructiva del régimen”. “Subestimamos la magnitud del entramado criminal que se fue configurando en Venezuela, subestimamos las complicidades que se fueron forjando”, enfatizó.

“Yo sí creo que la situación de Venezuela después de más de 400.000 muertos en estos 27 años con armas de guerra violentamente, después de más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales, después de más de 18.000 detenciones políticas nada más después de que Maduro llegó al poder (en 2013) presenta un cuestionamiento medular al orden democrático global”, concluyó.

Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos en Venezuela

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, confirmó este viernes el inicio de un proceso de amnistía general durante un acto en el Tribunal Superior de Justicia. La medida pretende liberar a ciudadanos encarcelados por motivos ideológicos y facilitar la convivencia nacional tras la captura de Nicolás Maduro. Desde el Ejecutivo pretenden que la próxima semana se lleve adelante el debate y la aprobación.

"Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia", manifestó la funcionaria ante los magistrados. Rodríguez apeló a la paz social y solicitó que ningún sector político imponga actos de violencia o venganza en este escenario. El perdón legal excluirá de forma taxativa a personas con condenas por homicidios, narcotráfico o delitos de delincuencia común.

La iniciativa busca normalizar la situación de quienes ya salieron de prisión pero mantienen restricciones judiciales severas. Actualmente, muchos excarcelados enfrentan la prohibición de abandonar el país o de realizar declaraciones públicas sobre su situación. El proyecto parlamentario otorgará seguridad jurídica y evitará posibles extorsiones por parte de efectivos policiales contra los beneficiarios de la medida.

"Vengo a esta Cámara como presidenta, pero también como abogada", aseguró Rodríguez al recordar su historia personal y la muerte de su padre bajo tortura. La mandataria vinculó su decisión a la necesidad de fortalecer la tutela jurídica y el respeto a la Constitución Nacional. El proceso cuenta con el acompañamiento de mediadores internacionales como José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de Brasil, Lula da Silva.

Según precisó El País, la presión de la sociedad civil y de organizaciones como el Comité de Madres en Defensa de la Verdad resultó clave para este anuncio. Diversos sectores opositores sostuvieron que la transición democrática carece de legitimidad mientras existan prisioneros en las cárceles venezolanas. La ley representará el perdón más amplio desde los indultos otorgados en el año 2020 a referentes de la oposición.

Familiares de presos políticos en Venezuela Getty images

Los presos políticos y el proceso de liberación

Las liberaciones de detenidos tras la salida de Maduro ocurrieron con excesiva lentitud y falta de información oficial para los familiares. Las organizaciones defensoras confirmaron la salida de poco más de 300 personas, aunque las cifras gubernamentales elevaron el número por encima de los 800 casos. Los abogados denunciaron que las listas oficiales suelen incluir a presos por delitos comunes para engrosar las estadísticas de beneficiarios políticos.

La incertidumbre llevó a los allegados de los presos a organizar vigilias y campamentos permanentes frente a los centros de reclusión. El Comité de Madres propuso que la nueva normativa incluya a todas las víctimas de persecución desde febrero del año 2014. El borrador de esta iniciativa ciudadana plantea también el sobreseimiento de causas para periodistas, activistas sociales y militares que permanecen en el exilio o la clandestinidad.