El papa Francisco será dado de alta y realizará su primera aparición pública desde su internación en febrero

Los médicos del papa proporcionaron su primera actualización en persona sobre la condición del pontífice en un mes, una señal de que ha hecho un buen y constante progreso en su lucha contra la doble neumonía.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/vaticannews_es/status/1903385579368177798&partner=&hide_thread=false La @HolySeePress informa a los periodistas que el #PapaFrancisco tiene la intención de asomarse mañana por la ventana del Hospital Gemelli poco después de las 12.00 horas para saludar e impartir la bendición. El texto del Ángelus será publicado como los domingos anteriores. — Vatican News (@vaticannews_es) March 22, 2025

"Por la noche ya no utiliza ventilación mecánica con mascarilla, sino oxigenación de alto flujo con cánulas nasales, y durante el día utiliza cada vez menos los altos flujos", añadieron.

El pasado 6 de marzo, el Vaticano divulgó un audio del Papa durante el rosario por su salud en la Plaza de San Pedro. En él, agradecía los testimonios de amor y solidaridad que recibió en las últimas semanas: "Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la Plaza, los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias".

El mensaje del papa Francisco para sus fieles y seguidores este sábado 22 de marzo

Desde el Vaticano publicaron un nuevo mensaje de Francisco dirigido a los fieles de todo el mundo: "En estos últimos días, he sentido el apoyo de vuestra cercanía, especialmente a través de las oraciones con las que me han acompañado. Por eso, aunque no pueda estar físicamente presente entre ustedes, expreso mi gran alegría al saber que están unidos a mí y entre ustedes como Iglesia en el Señor Jesús", expresó.

"El amor es así: nos une y nos hace crecer juntos. Por eso, a pesar de vuestros caminos diferentes, lo que los ha traído aquí juntos a la tumba de Pedro, podrán salir aún más fuertes en la fe y más unidos en la caridad".