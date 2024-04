El papa Francisco llamó a proteger a los adultos mayores y advirtió que "no deben ser dejados solos"

Así lo afirmó durante la reunión que tuvo con abuelos y nietos en el Aula Pablo VI del Vaticano. Además, remarcó que "deben vivir con la familia" y si no pueden "debemos ir a verles y serles cercanos".

El papa Francisco participó de un encuentro con miles de abuelos y nietos en el Vaticano , donde defendió a los adultos mayores y advirtió que "no deben ser dejados solos". Además, remarcó que "deben vivir con la familia" y si no pueden "debemos ir a verles y serles cercanos".

Durante el encuentro reflexionó sobre las nuevas tendencias en la sociedad de "no depender de nadie", que las calificó de engañosas: "A veces escuchamos frases como 'piensa en ti' o 'no dependas de nadie'. Son falsedades que engañan a las personas, haciéndolas creer que es bueno no depender del resto, actuar por su cuenta, vivir como islas".

También advirtió que ante esta "cultura del descarte" los ancianos son dejados solos y "deben pasar sus últimos años de vida lejos de casa y de sus seres queridos". Ante esta situación, el sumo pontífice pidió que no deben ser dejados solos ya que "deben vivir en familia, en comunidad, con el afecto de todos. Y si no pueden vivir con la familia, debemos ir a verles y serles cercanos".

En esa línea expresó que las personas no deben dejarse ganar por el egoismo, ya que "nuestra sociedad está repleta de gente especializada en muchas cosas, rica en conocimiento, y con medios útiles para todos". Además, explicó que "si no se comparte, si cada uno piensa en sí mismo, toda la riqueza se perderá, supondrá un empobrecimiento de la humanidad. Y ese es un gran riesgo para el nuestro tiempo. La fragmentación y el egoísmo".