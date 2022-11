El Papa Francisco denunció las "salvajadas y monstruosidades" de la guerra en Ucrania

"Quisiera hacer presente una terrible situación de la martirizada Ucrania. El cardenal Krajewski fue por cuarta vez y ayer me llamó, está ayudando en la zona de Odesa y cercanías y me contó el dolor de este pueblo", relató el Sumo Pontífice.

El cardenal polaco Konrad Krajewski, titular del Dicasterio para la Caridad de la Santa Sede, fue enviado a Ucrania para repartir ayuda humanitaria. Él le contó sobre "las salvajadas, las monstruosidades, los cadáveres torturados que encuentran" en la zona, aseguró el Papa.

El cardenal Konrad Krajewski en Ucrania El sacerdote Konrad Krajewski visitó por cuarta vez a los ucranianos. Redes Sociales

"Unámonos a este pueblo tan noble y mártir", concluyó. La semana pasada, Krajewski fue alcanzado por los disparos en la provincia de Zaporiyia mientras brindaba asistencia junto con otros dos obispos, uno católico y otro protestante. Todos resultaron ilesos.

"No hay palabras, no hay lágrimas", declaró el cardenal a la prensa vaticana. "Por primera vez en mi vida no sabía a dónde correr... porque no basta con correr, hay que saber dónde", reconoció. El Vaticano informó que Krajewski regresará este miércoles a Roma desde Kiev.