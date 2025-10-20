20 de octubre de 2025 Inicio
Robo en el Louvre: apareció un video que muestra cómo se llevaron las joyas de Napoleón

Se conocieron imágenes de los encapuchados que ingresaron al museo con una escalera para sustraer las piezas, de un valor incalculable.

Por
El robo al Museo del Louvre tiene conmocionada a Francia.

Tras la falta de imágenes inicial, salió a la luz un video en el que se registra a uno de los ladrones que participó en el robo de este domingo en el Museo del Louvre, en París, filmado por uno de los visitantes del lugar mientras el delincuente, ataviado con un chaleco amarillo, rompía una de las vitrinas.

Macron calificó el robo en el Louvre como un atentado contra el patrimonio y aseguró que los responsables serán juzgados
Emmanuel Macron aseguró que los responsables del robo al Louvre serán juzgados

En el registro audiovisual se puede ver al ladrón camuflado con como si fuese obrero, pero con pasamontañas, mientras mira de derecha a izquierda para comprobar que nadie lo está viendo.

Tres hombres encapuchados usaron un montacargas para ingresar por los muelles del Sena, forzaron una ventana del primer piso y se llevaron nueve joyas pertenecientes a la colección de Napoleón y La corona de la emperatriz Eugenia. La operación, que duró apenas siete minutos, dejó a Francia conmocionada.

El Ministerio del Interior francés informó que el robo se produjo a las 9:30, hora local -4:30 en Argentina-, y que los ladrones “evidentemente eran un equipo que había hecho exploración”. Aprovecharon las obras de construcción cercanas al museo para trepar con un montacargas hasta el primer piso, donde rompieron las vitrinas de la galería Apolo.

Cuáles son las joyas que se robaron en el Museo Louvre y cuánto valen

Los ladrones forzaron vitrinas en la galería Apolo y huyeron en varias motos, ejecutando la operación en apenas siete minutos. Según el Ministerio del Interior francés, la precisión con la que actuaron indica que era un equipo que había estudiado previamente el museo.

Entre las piezas robadas se incluyen collares, broches y diademas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia, exhibida en la vitrina dedicada a los soberanos franceses. Aún no se conoce un inventario exacto de los objetos sustraídos. La joya más valiosa, el diamante Régent de 140 quilates, no fue tomada.

Una de las piezas, la corona de la emperatriz Eugenia, fue recuperada fuera del museo, aunque estaba rota; se trata de una corona con ocho arcos de águila de oro cincelado, decorada con 1.353 diamantes y 56 esmeraldas.

corona emperatriz eugenia
La corona de la emperatriz Eugenia, una de las piezas robadas, fue hallada y repuesta en el Museo del Louvre.

