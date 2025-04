El legado del papa Francisco, según los expertos: el gran responsable del nuevo acercamiento de la gente a la Iglesia

Sobre el primer vértice, reflexionó: “Francisco propuso que a partir de la misericordia busquemos a los más desprotegidos, vulnerables, pobres y enfermos; lo que la sociedad descarta y política en general. Francisco aun así buscaba no descartar a los descartados y, como Jesús, los iba a buscar. Así como hablaba de los homosexuales, hablaba de todos, de los ateos y de los enfermos. Incluso insistió mucho en la cuestión de los migrantes, sobre todo en el contexto europeo y con las intenciones de Trump de construir un muro”.

Papa Francisco y cartoneros del MTE

En relación a la ecología integral, la definió como nunca antes como un “problema social” que, indefectiblemente, también genera una crisis ambiental. “Francisco dijo: 'Todo conflicto en el ambiente es problema social que tiene impacto ambiental: es una compleja crisis socioambiental'", señaló Podestá.

Por último, el magíster en teología con especialización en historia de la iglesia habló sobre la cuestión de la fraternidad, enfatizando en el “todos, todos, todos” que profesó Francisco en reiteradas ocasiones. “En la Iglesia hay espacio para todo. Francisco no cambia lo doctrinal, sino que nos recuerda cómo nos tenemos que comportar: fue a cambiar la disciplina para hacer las cosas más parecido al Evangelio y a Jesús. Así, integrar una Iglesia que sea pobre para los pobres y que se acerque a los que más sufren”.

El impacto del papado de Francisco: la cercanía con sus fieles, una cualidad que recuperó la Iglesia y que nunca debería haber perdido

Podestá también habló del impacto y la influencia de las acciones del papa Francisco, no solo puertas adentro de la Iglesia. Gracias a su carisma y su cercanía con fieles e incluso con los no creyentes, logró una “reconexión” con la fe en medio de una crisis dentro de la religión católica.

El papa con gente

Así lo explica: “Francisco recordó que la Iglesia tiene que ser cercana, algo que si bien parece sencillo, puertas adentro cuesta mucho. La palabra clave es la sinodalidad, que es lo que trajo el mayor conflicto. Para los opositores a Francisco esto es una mala palabra. Él dijo: 'Acá está, siempre se vivió, pero nos olvidamos en los últimos tiempos”.

En ese sentido, profundizó el concepto de sinodalidad y explicó que “la iglesia tiene que salir de la verticalidad para pasar a horizontalizarse. Francisco recordó que Jesús nos pone a todos en el mismo nivel. A partir de su papado comenzó a regir el 'todos a la mesa', y si es redonda mejor para que nadie se sienta más importante que nadie. Obispos, laicos, monjas y persona no creyente; todos, todos, todos. Lo que hizo fue recordarnos que tenemos que estar cercanos, caminando juntos. Parece una estupidez, pero es lo vital”.

Uno de los aspectos sobresalientes de Francisco, algo que hasta el propio Lionel Messi destacó en su mensaje de despedida, tiene que ver con que fue un Papa cercano. Es por ello que Podestá argumentó: “Fue un Papa cercano porque los anteriores no lo eran, porque antes no se rompían protocolos. No sé quién inventó que a los Papas no se los tocaban… El problema es que nos olvidamos que éramos una Iglesia al servicio del otro, samaritana”.

Asimismo, puntualizó que Francisco propuso “dignificar a la persona, poniéndola en el centro” porque quiso diferenciarse de lo hecho por la Iglesia durante los últimos tres siglos, cuando estaba muy alejada de la gente.

papa Francisco anillo Jorge Bergoglio

El magister, además, sugirió que su elección de nombre papal no era casual: “Francisco de Asís besaba a los leprosos cuando nadie quería hacerlo”. “Lo que hizo fue recordar que la Iglesia es para todos. Y también el hecho de recordar lo básico del Evangelio. Somos humanos dignos y merecemos vivir en dignidad más allá de cualquier condición, credo o religión. Francisco se acercó a la dignidad de las personas”. Algo que el Santo Padre demostró con la comunidad LGBTIQ+ y los encuentros interreligiosos que mantuvo en distintas ocasiones a lo largo de su papado.

Por ello, en cuanto a la proyección y el impacto concreto de esta forma que impuso Francisco de ver a la Iglesia y a la religión cristiana per se, Podestá resumió: “De alguna forma vemos cambios y vamos a seguir viéndolos… aunque creo que las reformas estructurales no las vamos a terminar de ver nosotros, sino nuestros hijos, porque hay generaciones enteras que no terminan de entender de qué se trata. Hay que ir a hablarle a los pibes, a esos hay que ir a buscar. Francisco les dijo que no son el futuro, que ellos ya son el hoy”.

El papa cercano

La elección del nuevo Papa: ¿hacia dónde va la Iglesia?

Mientras el Vaticano despide a Francisco y se prepara para recibir al próximo líder de la fe católica, hay dos direcciones con las que se puede especular: que la Iglesia mantenga la vertiente reformista propuesta por el pontífice argentino, o bien, la posibilidad de alinearse con el mapa mundial, en el que predominan las políticas conservadoras.

Aunque Podestá no se inclinó por ningún candidato, sí aseguró que el próximo Papa “la tiene difícil después de haber tenido a un antecesor como Francisco porque dejó la vara muy alta”. Y advirtió: “No es como los gobiernos en un país, la Iglesia está compuesta por fieles que viven su fe independientemente de quien los gobierne. No funciona si alguien viene y rompe todo para empezar de cero”.

“Imagino un papado de relativa tranquilidad en cuanto a lo eclesiástico, sea quien sea. Excepto que tengamos otro Francisco y que sea tanto o más revolucionario”, cerró.