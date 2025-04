El emotivo mensaje de Lionel Messi por la muerte de Francisco: "Un papa distinto, cercano y argentino"

Lionel Messi Papa Francisco Instagram

El capitán de la Selección subió una foto con el Papa que data del Partido por la Paz de 2013, apenas cinco meses después de haber sido sumo pontífice.

“Ustedes vieron cómo se comportaron los integrantes de la delegación italiana y cómo lo hicieron los argentinos… Vieron que unos fueron obedientes y ordenados y otros desordenados y desprolijos. Bueno, yo soy uno de ellos", había dicho el Papa sobre el encuentro entre las selecciones de Italia y Argentina.

Curiosamente, Francisco fue una de las pocas personas que no vio a Messi ganar el Mundial de Qatar 2022 por una promesa que le hizo a la Virgen del Carmen en 1990. "Me dije a mí mismo: ‘esto no ayuda al corazón'", contó en una entrevista, por lo que decidió dejar de mirar televisión desde ese entonces.

El fútbol argentino, de luto: los clubes despidieron al papa Francisco

Al igual que San Lorenzo, varios clubes del fútbol argentino, a través de las sus redes sociales, expresaron su dolor y condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años.

El primer club en expresar su despedida fue el Ciclón, club del cual era hincha Jorge Bergoglio, pero también se sumó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tomó la determinación de suspender todas las actividades previstas para este lunes en todas las categorías. Frente a ello, La Liga Profesional y las otras instituciones se hicieron eco y también enviaron sus condolencias.

“Nuestro Jorge Bergoglio, el Papa futbolero y de San Lorenzo, siempre en nuestros corazones. La familia de la Liga Profesional lamenta el fallecimiento de Francisco, el sumo pontífice, y abraza a la comunidad católica”, escribió La Liga Profesional en su cuenta de X.

Por su parte, Boca también remarcó que “con profundo respeto y admiración despedimos al Papa Francisco”. “Su humildad, cercanía y compromiso con los más necesitados dejaron una huella imborrable. Desde el Club Atlético Boca Juniors lo recordamos con cariño y enviamos un fuerte abrazo a todos sus seguidores”, agregaron.

River recordó a Bergoglio como “orgullo de los argentinos y guía espiritual de millones en todo el mundo gracias a su humildad, su fe y su compromiso con los más necesitados”. “Acompañamos a toda la comunidad en este momento de profundo dolor”, señalaron.

Los equipos de Avellaneda no se hicieron ausentes para despedir al Papa. Independiente lo recordó como el “guía espiritual de millones de personas en todo el mundo y con un compromiso irrenunciable por quienes más lo necesitaban”.

Mientras que desde Racing destacaron que “su amor y compromiso por los más necesitados es un legado permanente. Rezamos por él”.