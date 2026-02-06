La foto en la isla privada de Jeffrey Epstein que compromete a David Copperfield

En 2024, los abogados de David Copperfield habían declarado que el ilusionista más famoso y rico del mundo "no era amigo de Jeffrey Epstein" y que eran "es totalmente falsas” las versiones que lo relacionaban con el financista.
En 2024, los abogados de David Copperfield habían declarado que el ilusionista más famoso y rico del mundo "no era amigo de Jeffrey Epstein" y que eran "es totalmente falsas” las versiones que lo relacionaban con el financista.
Por ese entonces los investigadores que seguían las denuncias contra Epstein y su red que facilitaba menores de edad a un selecto grupo de políticos, empresarios y famosos, hablaban de un vínculo "muy estrecho". Ahora, la nueva publicación de documentos vinculados a los "Epstein files” parece corroborar esa sospecha.
Entre los archivos divulgados hay fotografías en las que Copperfield aparece abrazado a Ghislaine Maxwell, ex pareja y cómplice de Epstein, en la isla privada del financista.
También se encontró un intercambio de mails entre Epstein y una mujer, sobre la supuesta compra de una isla privada por parte de Copperfield en las Bahamas.
Ya en mayo de 2024 una extensa investigación periodística reunió los testimonios de 16 mujeres, muchas menores en el “abusos sexuales y comportamientos inapropiados”. Los presuntos abusos habrían ocurrido entre finales de los’ 80 y 2014. Aunque, también entonces, los abogados del mago calificaron las acusaciones como "falsas y carentes de fundamento".
La mayor parte de la herencia de Epstein va para quien era su novia hasta los últimos días, Karyna Shuliak. Se conocieron en 2012, y es una mujer de 36 años, original de Bielorrusia, que es odontóloga. Recibirá un paquete de activos valorados en aproximadamente 100 millones de dólares, además de un pago anual de 50 millones de dólares, y el derecho sobre varias propiedades.
Se sabe que mantuvieron una relación cercana durante años y que fue la última persona en hablar con él por teléfono mientras estaba en prisión, apenas horas antes de su suicidio.