La foto en la isla privada de Jeffrey Epstein que compromete a David Copperfield El ilusionista más famoso y rico del mundo había declarado que "no era amigo" del financista. Pero una imagen que salió a la luz revelaría lo contrario.







David Copperfield, el ilusionista más famoso del mundo, involucrado en los Epstein files.

En 2024, los abogados de David Copperfield habían declarado que el ilusionista más famoso y rico del mundo "no era amigo de Jeffrey Epstein" y que eran "es totalmente falsas” las versiones que lo relacionaban con el financista.

Por ese entonces los investigadores que seguían las denuncias contra Epstein y su red que facilitaba menores de edad a un selecto grupo de políticos, empresarios y famosos, hablaban de un vínculo "muy estrecho". Ahora, la nueva publicación de documentos vinculados a los "Epstein files” parece corroborar esa sospecha.

Entre los archivos divulgados hay fotografías en las que Copperfield aparece abrazado a Ghislaine Maxwell, ex pareja y cómplice de Epstein, en la isla privada del financista.

foto epstein Copperfield junto a Ghislaine Maxwell, ex pareja y cómplice de Epstein. También se encontró un intercambio de mails entre Epstein y una mujer, sobre la supuesta compra de una isla privada por parte de Copperfield en las Bahamas.

Ya en mayo de 2024 una extensa investigación periodística reunió los testimonios de 16 mujeres, muchas menores en el “abusos sexuales y comportamientos inapropiados”. Los presuntos abusos habrían ocurrido entre finales de los’ 80 y 2014. Aunque, también entonces, los abogados del mago calificaron las acusaciones como "falsas y carentes de fundamento".