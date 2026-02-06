6 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Caso Jeffrey Epstein: se conoció la imagen más polémica de los archivos secretos

Las fotografías que salen a la luz agigantan el escándalo que salpica a políticos y personalidades mundiales, que fueron relacionadas con el empresario y agresor sexual que se suicidó en la cárcel en agosto de 2019.

Por
Se conocieron más archivos del caso Jeffrey Epstein. 

Se conocieron más archivos del caso Jeffrey Epstein. 

Crece el estupor por la revelación de nuevos archivos en el caso Jeffrey Epstein, el financista acusado de tráfico sexual y pedofilia que fue hallado muerto en su celda en 2019 y, a lo largo de los años, estuvo vinculado con celebridades y políticos en fiestas privadas. En este marco, se conoció la imagen más controvertida filtrada que acrecentó la polémica.

Donald Trump hizo un video contra Barack Obama.
Te puede interesar:

Trump publicó videos hechos con IA en los que Obama personifica a un mono

A comienzos de semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había publicado una serie de fotos inéditas del cuerpo de Jeffrey Epstein a quien se lo puede ver en una camilla de hospital, con el torso desnudo y vestido únicamente con el pantalón naranja de prisionero, la mandíbula atada tras su fallecimiento y lesiones visibles en el cuello.

Entre los archivos publicados desde que se desató el escándalo la imagen más polémica hasta el momento refiere a la figura del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, posando junto a seis mujeres no identificadas en una fiesta, realizada eventualmente en el club Mar-a-Lago de Trump a principios de la década de 2000.

Caso Jeffrey EpsteiN

Difundieron la lista de herederos de Jeffrey Epstein: quién fue la principal beneficiaria de los u$s600 millones

La mayor parte de la herencia de Epstein va para quien era su novia hasta los últimos días, Karyna Shuliak. Se conocieron en 2012, y es una mujer de 36 años, original de Bielorrusia, que es odontóloga. Recibirá un paquete de activos valorados en aproximadamente 100 millones de dólares, además de un pago anual de 50 millones de dólares, y el derecho sobre varias propiedades.

Se sabe que mantuvieron una relación cercana durante años y que fue la última persona en hablar con él por teléfono mientras estaba en prisión, apenas horas antes de su suicidio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel abrió el juego a Estados Unidos, pero defendió la soberanía de su país. 

Cuba aceptó un diálogo con Estados Unidos pero su presidente exigió respeto a la soberanía

Congreso Nacional.

El Gobierno enviará al Congreso el acuerdo de libre comercio que firmó con Estados Unidos

play

Cuáles son las claves del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos sobre comercio e inversiones

play

El Gobierno firmó un acuerdo de comercio e inversión con Estados Unidos: "Argentina será próspera"

Se acerca el invierno: dura advertencia del expresidente ruso por el vencimiento del tratado de armas con Estados Unidos

"Se acerca el invierno": dura advertencia del expresidente ruso por el vencimiento del tratado de armas con Estados Unidos

Las imágenes mostraban a Epstein en un hospital.

Aparecieron las primeras imágenes del cuerpo de Jeffrey Epstein junto a otros detalles de su muerte

Rating Cero

Se separó Ricardo Centurión.

Ricardo Centurión se habría separado de su novia para volver con su ex

Rosa Rodríguez ganó el mayor premio de Pasapalabra

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que se hizo millonaria en Pasapalabra

Pese a estar separados, hay una modelo que no le gusta nada a Evangelina.

Quién es la ex de Martín Demichelis que llena de furia a Evangelina Anderson

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2017 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de Invierno con la realeza.
play

Invierno con la realeza es la película romántica que llegó a Netflix y es furor: de qué se trata

Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

Llegó a la gran N roja.
play

La Ciudad de los Sueños llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia: de qué se trata

últimas noticias

Se separó Ricardo Centurión.

Ricardo Centurión se habría separado de su novia para volver con su ex

Hace 6 minutos
Cuál es el origen de la tradición de intercambiar anillos de boda y cuál es la razón actual

Esta joven pareja se estaba casando pero al momento de dar el sí, faltaban las alianzas: como fue el momento que se viralizó

Hace 9 minutos
El diagnóstico inesperado que recibió el hombre que tenía problemas para ir al baño

Sentía un dolor constante y cuando fue a la guardia no podían creer lo que mostró la radiografía: ¿qué tenía?

Hace 16 minutos
Cómo reacciona el cuerpo a la falta de comida y cuál es su impacto en la salud. 

Esto le pasa al cuerpo cuando dejamos de comer: hay que prestar mucha atención

Hace 17 minutos
Rosa Rodríguez ganó el mayor premio de Pasapalabra

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que se hizo millonaria en Pasapalabra

Hace 22 minutos