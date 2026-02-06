Caso Jeffrey Epstein: se conoció la imagen más polémica de los archivos secretos Las fotografías que salen a la luz agigantan el escándalo que salpica a políticos y personalidades mundiales, que fueron relacionadas con el empresario y agresor sexual que se suicidó en la cárcel en agosto de 2019. Por + Seguir en







Se conocieron más archivos del caso Jeffrey Epstein.

Crece el estupor por la revelación de nuevos archivos en el caso Jeffrey Epstein, el financista acusado de tráfico sexual y pedofilia que fue hallado muerto en su celda en 2019 y, a lo largo de los años, estuvo vinculado con celebridades y políticos en fiestas privadas. En este marco, se conoció la imagen más controvertida filtrada que acrecentó la polémica.

A comienzos de semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había publicado una serie de fotos inéditas del cuerpo de Jeffrey Epstein a quien se lo puede ver en una camilla de hospital, con el torso desnudo y vestido únicamente con el pantalón naranja de prisionero, la mandíbula atada tras su fallecimiento y lesiones visibles en el cuello.

Entre los archivos publicados desde que se desató el escándalo la imagen más polémica hasta el momento refiere a la figura del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, posando junto a seis mujeres no identificadas en una fiesta, realizada eventualmente en el club Mar-a-Lago de Trump a principios de la década de 2000.

Difundieron la lista de herederos de Jeffrey Epstein: quién fue la principal beneficiaria de los u$s600 millones La mayor parte de la herencia de Epstein va para quien era su novia hasta los últimos días, Karyna Shuliak. Se conocieron en 2012, y es una mujer de 36 años, original de Bielorrusia, que es odontóloga. Recibirá un paquete de activos valorados en aproximadamente 100 millones de dólares, además de un pago anual de 50 millones de dólares, y el derecho sobre varias propiedades.

Se sabe que mantuvieron una relación cercana durante años y que fue la última persona en hablar con él por teléfono mientras estaba en prisión, apenas horas antes de su suicidio.