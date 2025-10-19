Emmanuel Macron aseguró que los responsables del robo al Louvre serán juzgados El presidente francés condenó el robo ocurrido en el Museo del Louvre y aseguró que el Estado trabaja para recuperar las obras sustraídas. La fiscalía de París encabeza la investigación. Por







Macron calificó el robo en el Louvre como "un atentado contra el patrimonio" y aseguró que los responsables serán juzgados

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunció este domingo sobre el robo ocurrido en el Museo del Louvre y calificó el hecho como “un atentado contra un patrimonio que apreciamos porque forma parte de nuestra historia”.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario aseguró que el Gobierno francés está desplegando todos los recursos para dar con los responsables y recuperar las piezas sustraídas. “Recuperaremos las obras y los responsables serán llevados ante la justicia. Se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la fiscalía de París”, escribió Macron.

El Museo del Louvre, uno de los más visitados del mundo, confirmó el robo de varias obras de su colección permanente, aunque aún no trascendió oficialmente cuántas ni cuáles son las piezas afectadas. La policía judicial francesa y la fiscalía de París encabezan la investigación, mientras el museo permanece bajo reforzada custodia.

"El proyecto Louvre Nouvelle Renaissance, que lanzamos en enero, incluye mayor seguridad. Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura", agregó Macron en su publicación

Por su parte, fuentes del Ministerio de Cultura francés señalaron que se trata de “un ataque al corazón del patrimonio nacional” y que las tareas de recuperación cuentan con la colaboración de Interpol y organismos internacionales de protección de bienes culturales.

