8 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno firmó una declaración contra la "producción excesiva" junto a EEUU y otros 13 países

La gestión de Javier Milei acompañó una "declaración ministerial conjunta" que cuestiona la sobrecapacidad estructural en diversos sectores manufactureros, según dio a conocer la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Por
Donald Trump y Javier Milei.

Donald Trump y Javier Milei.

Reuters

El gobierno de Javier Milei firmó, junto a Estados Unidos y otros 13 países, una declaración ministerial conjunta contra "el exceso estructural de capacidad y producción en varios sectores clave", según un comunicado de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Patricia Bullrich le marcó el terreno al Gobierno otra vez y anticipó que votará contra la designación de Susana Pernas. 
Te puede interesar:

Bullrich anticipó que rechazará el pliego de la fiscal que solicitó agravar la pena Chocobar

El pacto fue alcanzado durante un encuentro de ministros y delegados de la cartera de Comercio de cada país durante el G20 en la ciudad de Milwaukee.

"Firmar una Declaración Ministerial Conjunta que expresa nuestra determinación colectiva de trabajar juntos en nuevas plataformas sectoriales específicas para examinar y adoptar medidas efectivas que aborden el exceso estructural de capacidad y producción en varios sectores clave que generan preocupación", explicó la USTR en el texto.

En una indirecta a China, en el comunicado también señaló que "la declaración ministerial conjunta también insta a todos los países a tomar medidas para poner fin al uso de políticas y prácticas no mercantiles que distorsionan los mercados y perpetúan el exceso estructural de capacidad y producción".

El resto de los países firmantes son Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, la República de Corea, México, Polonia, Turquía y el Reino Unido de Gran Bretaña.

Por qué declararse contra la "producción excesiva" y qué medidas adoptaron los países firmantes

Los países firmantes advirtieron que "la sobreoferta distorsiona los precios internacionales, desalienta nuevas inversiones y castiga el empleo local".

Con el fin de contener el impacto, los países firmantes pactaron poner en marcha mesas de trabajo técnicas que operarán en forma conjunta con la OCDE. Este acuerdo consolida el marcado alineamiento comercial de Argentina con Estados Unidos.

En ese escenario, Estados Unidos comenzó a avanzar con un esquema de inversiones de hasta u$s7.000 millones en Argentina, con proyectos vinculados principalmente a energía, minería, infraestructura, transporte y tecnología.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La relación entre Lula da Silva y Javier Milei está marcada por la tensión y el fuerte apoyo del libertario a su rival político, Flávio Bolsonaro.

Milei volvió a llamar "ladrón" a Lula en plena campaña brasileña

Milei junto a los argentinos y familiares sobrevivientes del ataque. 

A tres años del ataque de Hamas a Israel, el Gobierno reafirmó su lucha "contra el terrorismo y el antisemitismo"

Javier Milei y Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro agradeció el apoyo de Milei tras las elecciones en Brasil: "Dios al mando"

Milei en el acto con Flávio Bolsonaro.

Milei celebró la victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil: "Un gran triunfo"

El Gobierno buscará avanzar con su agenda legislativa y ordenar las negociaciones con gobernadores y aliados en el Congreso.

Milei confirmó que viajará a Madrid el 19 de octubre tras el adelanto de las elecciones en España

Barrons destacó la caída en la imagen de Javier Milei.

Una influyente revista de negocios estadounidense advirtió por la caída de la economía argentina y la imagen de Milei

Rating Cero

Emotivo reencuentro de Callejero Fino con su hijo de 9 años.

Callejero Fino volvió a su casa y se reencontró con su hijo Karim Yadiel: así fue el conmovedor momento

A cuatro años de la separación, Zaira Nara sorprendió al confirmar su reconciliación con el padre de sus hijos.
play

"Oculté la verdad": la confesión de Zaira Nara sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen

La banda tocó atravesada por la emoción en el polideportivo local.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado vuelven a tocar y transmiten gratis su show: cuándo es y cómo verlo

La presentadora se acordó de la actual pareja de su exmarido.

Fuerte cruce en MasterChef: Wanda Nara trató de mentirosa a una participante y la comparó con la China Suárez

Mauro Icardi celebró la resolución en redes y reveló un nuevo golpe para Wanda Nara.

Icardi celebró su divorcio de Wanda y que le negaran la manutención: la fortuna que se ahorrará

La artista y el jugador de fútbol se casarán a fin de año.

Revelaron el millonario costo que tendrá la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: se filtraron todos los lujos

últimas noticias

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Trump descartó atacar Irán antes de las elecciones en Estados Unidos

Hace 15 minutos
Emotivo reencuentro de Callejero Fino con su hijo de 9 años.

Callejero Fino volvió a su casa y se reencontró con su hijo Karim Yadiel: así fue el conmovedor momento

Hace 39 minutos
El dólar oficial se mueve sin sobresaltos en el inicio de octubre.

El dólar se mantuvo estable, debajo de los $1.550

Hace 50 minutos
El Gobierno apeló el fallo que lo obligaba a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno apeló el fallo que lo obligaba a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

Hace 57 minutos
play
A cuatro años de la separación, Zaira Nara sorprendió al confirmar su reconciliación con el padre de sus hijos.

"Oculté la verdad": la confesión de Zaira Nara sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen

Hace 1 hora