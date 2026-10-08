El Gobierno firmó una declaración contra la "producción excesiva" junto a EEUU y otros 13 países

La gestión de Javier Milei acompañó una "declaración ministerial conjunta" que cuestiona la sobrecapacidad estructural en diversos sectores manufactureros, según dio a conocer la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

El gobierno de Javier Milei firmó, junto a Estados Unidos y otros 13 países, una declaración ministerial conjunta contra "el exceso estructural de capacidad y producción en varios sectores clave", según un comunicado de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

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El pacto fue alcanzado durante un encuentro de ministros y delegados de la cartera de Comercio de cada país durante el G20 en la ciudad de Milwaukee.

"Firmar una Declaración Ministerial Conjunta que expresa nuestra determinación colectiva de trabajar juntos en nuevas plataformas sectoriales específicas para examinar y adoptar medidas efectivas que aborden el exceso estructural de capacidad y producción en varios sectores clave que generan preocupación ", explicó la USTR en el texto.

En una indirecta a China, en el comunicado también señaló que "la declaración ministerial conjunta también insta a todos los países a tomar medidas para poner fin al uso de políticas y prácticas no mercantiles que distorsionan los mercados y perpetúan el exceso estructural de capacidad y producción".

El resto de los países firmantes son Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, la República de Corea, México, Polonia, Turquía y el Reino Unido de Gran Bretaña.

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Los países firmantes advirtieron que "la sobreoferta distorsiona los precios internacionales, desalienta nuevas inversiones y castiga el empleo local".

Con el fin de contener el impacto, los países firmantes pactaron poner en marcha mesas de trabajo técnicas que operarán en forma conjunta con la OCDE. Este acuerdo consolida el marcado alineamiento comercial de Argentina con Estados Unidos.

En ese escenario, Estados Unidos comenzó a avanzar con un esquema de inversiones de hasta u$s7.000 millones en Argentina, con proyectos vinculados principalmente a energía, minería, infraestructura, transporte y tecnología.